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Солистка группы «Город 312» рассказала о самочувствии после инсульта

соцсети
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Солистка группы «Город 312» Ая, настоящее имя которой Светлана Назаренко, рассказала о положительной динамике восстановления после инсульта. Артистка вышла на связь в Instagram*.

Назаренко сообщила, что у нее постепенно начинает восстанавливаться голос. Сейчас певица проходит лечение со специалисткой фониатрического отделения. Кроме того, она испытала новый прибор, который помогает налаживать нейронные связи головного мозга.

Артистка отметила, что у нее появилась возможность лучше управлять голосом: левая голосовая связка начала двигаться навстречу правой. При этом Назаренко подчеркнула, что до полного восстановления ей предстоит еще много часов упражнений и занятий.

* Владелица соцсети, американская компания Meta, признана в России запрещенной экстремистской организацией
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