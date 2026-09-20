Солистка группы «Город 312» рассказала о самочувствии после инсульта

Солистка группы «Город 312» Ая, настоящее имя которой Светлана Назаренко, рассказала о положительной динамике восстановления после инсульта. Артистка вышла на связь в Instagram*.

Назаренко сообщила, что у нее постепенно начинает восстанавливаться голос. Сейчас певица проходит лечение со специалисткой фониатрического отделения. Кроме того, она испытала новый прибор, который помогает налаживать нейронные связи головного мозга.

Артистка отметила, что у нее появилась возможность лучше управлять голосом: левая голосовая связка начала двигаться навстречу правой. При этом Назаренко подчеркнула, что до полного восстановления ей предстоит еще много часов упражнений и занятий.

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