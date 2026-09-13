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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Согласованы проекты двух жилых домов по реновации в Южном Медведкове

www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Согласованы проекты многоквартирных домов для реализации программы реновации. По словам председателя Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Ивана Щербакова, их планируют построить по адресам: проезд Дежнева, земельные участки 20 и 24.

«Новостройки запроектированы на месте демонтированных в рамках программы реновации жилых зданий 1960-х годов. Проектные решения предполагают возведение двух односекционных домов, в каждом из которых будет по 139 квартир», – сказал он.

На первых этажах домов разместят объекты коммерческой и общественной инфраструктуры. Общая площадь таких помещений в каждом здании достигнет 304 квадратных метров. В составе жилых секций предусмотрены входные зоны с вместительными вестибюлями, комнатами для консьержей и помещениями для хранения колясок.

Благоустройство придомовой территории выполнят по стандартам программы реновации. Во дворах обустроят площадки для детей и занятий спортом, проложат пешеходные маршруты и организуют зоны для спокойного отдыха. Особое внимание уделят доступности среды - в местах общего пользования создадут безбарьерное пространство, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли свободно передвигаться.

Напомним, что ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в Северо-Восточном административном округе столицы переехали или переселяются по программе реновации жильцы 160 домов.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил нарастить темпы её реализации в два раза. Он также отметил, что в августе в столице открыли вторую очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов, в том числе для программы реновации.
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Обществореновация жильястроительство в МосквеИван ЩербаковМоскомэкспертиза
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