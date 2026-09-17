Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
163

Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Температура воздуха в столичном регионе существенно повысится к выходным после недавних ночных заморозков. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Синоптик отметил, что в ночь на пятницу и субботу столбики термометров покажут от семи до двенадцати градусов тепла при переменной облачности и без осадков. К воскресенью воздух прогреется до восемнадцати или двадцати градусов, а вероятность дождей останется минимальной.

В начале следующей недели характер погоды изменится из-за прихода кратковременных дождей. Северо-западный ветер сменится южным и юго-западным направлением со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Специалист подчеркнул, что текущий сентябрь в целом оказывается теплее климатической нормы. Локальные заморозки в низинах Московской области были вызваны исключительно ясной погодой и северным ветром.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала до +20 °C в Москве в выходные.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Общество
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть