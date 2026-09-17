Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Температура воздуха в столичном регионе существенно повысится к выходным после недавних ночных заморозков. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Синоптик отметил, что в ночь на пятницу и субботу столбики термометров покажут от семи до двенадцати градусов тепла при переменной облачности и без осадков. К воскресенью воздух прогреется до восемнадцати или двадцати градусов, а вероятность дождей останется минимальной.

В начале следующей недели характер погоды изменится из-за прихода кратковременных дождей. Северо-западный ветер сменится южным и юго-западным направлением со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Специалист подчеркнул, что текущий сентябрь в целом оказывается теплее климатической нормы. Локальные заморозки в низинах Московской области были вызваны исключительно ясной погодой и северным ветром.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала до +20 °C в Москве в выходные.