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Шайрский конь Хьюго стал самой высокой лошадью в мире

Фото из социальных сетей
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Трёхлетний шайрский конь Хьюго ростом 198 см получил титул самой высокой лошади в мире и продолжает расти, сообщает KP.RU.

Хьюго родился в английском Таустере. Его владелец, фермер Бредд Мастерс, отметил, что шайрские лошади могут расти более восьми лет, поэтому конь ещё способен увеличить свой рост.

Сейчас Хьюго приближается к историческому рекорду шайра Самсона, который в 1850 году достиг 219,7 см.

За здоровьем коня регулярно следят специалисты. Хьюго получает добавки и придерживается специального рациона.

«Он живёт на широкую ногу, ни в чём себе не отказывает», — рассказал Мастерс.

Шайрскую породу вывели в Англии в XVIII веке для сельскохозяйственных работ. Сейчас её численность сократилась до 212 особей, и порода находится под угрозой исчезновения.
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