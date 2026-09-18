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Смерть в коробке. Легенда о проклятии мумий оказалась жуткой реальностью

История знает как минимум два громких случая, которые породили легенду о мстительных фараонах.
История знает как минимум два громких случая, которые породили легенду о мстительных фараонах. istockphoto.com

Легенда о проклятии фараонов, вот уже более века пугающая обывателей и кладоискателей, получила неожиданное научное подтверждение. Международная группа исследователей проанализировала объявления о продаже мумий в интернете и пришла к выводу: те, кто связан с этим видом деятельности — не только покупатели и продавцы, но и почтовые работники, грузчики, водители, таможенники, — подвергают себя серьёзной биологической опасности.

Больше половины лотов — головы

«Мумифицированные человеческие останки давно привлекают внимание как научного сообщества, так и широкой общественности, — пишут авторы статьи, опубликованной в журнале International Journal of Cultural Property. — От вечеринок по разворачиванию мумий в XIX веке до современных музейных выставок мумификация всегда завораживала публику и предоставляла уникальные возможности для изучения древних культур, истории медицины, здоровья и болезней, погребальных обрядов и собственной смертности.

Однако популярность мумифицированных человеческих и животных останков на протяжении истории создавала значительные проблемы для их сохранения. Их необычайная природа побуждала некоторых людей собирать эти тела и их части. Например, до конца 1970-х годов туристы, посещавшие катакомбы капуцинов в Палермо, Сицилия, брали с собой сувениры, начиная от отдельных пальцев и кистей рук и заканчивая целыми головами».

Зачастую мумии — это застывшие во времени послания из прошлого.
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В наши дни частные коллекционеры особенно увлечены мумифицированными останками из-за их редкости. Распространение интернета и социальных сетей увеличило международную торговлю в этой, прямо скажем, необычной сфере бизнеса и спрос на уникальное культурное наследие. И это вызывает опасения не только по поводу юридических вопросов, но и по поводу здоровья людей.

Команда специалистов-биологов из университетов Стаффордшира, Вильнюса, Мессины и Аделаиды изучила 128 публикаций о продаже мумифицированных останков в социальных сетях, интернет-магазинах и на аукционных площадках. Выборка охватила период с 2015 по 2025 год. В неё вошли 122 человеческие мумии и шесть останков животных — кошек, ибисов, соколов и других представителей фауны.

Как выяснилось, полные человеческие мумии на продажу выставляют редко. Чаще всего это фрагменты тел: кисти рук, ступни, головы. Больше половины лотов (51,6%) составляли именно головы — с сохранившимися мягкими тканями или волосами.

Гробница фараона Древнего Египта Джосера.
Гробница фараона Древнего Египта Джосера. Фото: www.globallookpress.com

Выводы авторы исследования сделали мрачные (это их собственная формулировка). Подавляющая часть останков имела отчётливые следы разрушения, однако в объявлениях не приводилось ни предупреждений, ни указаний о том, как безопасно с ними обращаться.

Почему это смертельно опасно

Главная угроза — споры грибков рода Aspergillus. Когда мумифицированные останки тревожат (распаковывают, перекладывают, чистят), споры поднимаются в воздух и при вдыхании могут вызвать аспергиллёз — лёгочную инфекцию, порой смертельную. Для здоровых людей риск невелик, но для тех, у кого иммунитет ослаблен, последствия могут стать фатальными.

Проблема ещё в том, что отсутствие видимой плесени не гарантирует стерильности. Если в мумии сохранились мягкие ткани, там могут присутствовать самые разные микроорганизмы. В 13 объявлениях исследователи заметили явные признаки грибковой колонизации — белые, серые, чёрные и желтоватые пятна на поверхности останков.

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Вторая угроза — химическая. В разные исторические периоды для бальзамирования умерших использовали мышьяк, ртуть и свинец. Эти вещества не теряют токсичности даже спустя тысячелетия. При контакте без защиты они могут раздражать кожу и дыхательные пути, а при значительном воздействии — вызывать более серьёзные последствия для здоровья.

Откуда взялось «проклятие»?

Легенда о «проклятии мумий» родилась из череды смертей, которые сопровождали вскрытие древних усыпальниц.

История знает как минимум два громких случая, которые породили легенду о мстительных фараонах. Началось всё с гробницы Тутанхамона. Она была вскрыта в 1923 году, и через несколько месяцев лорд Джордж Карнарвон, финансировавший эти раскопки, скончался. Официально — от заражения крови после укуса комара. Но именно его смерть породила самый известный миф о «проклятии фараонов». Ведь следом (на протяжении 10 лет) умерло ещё 12 человек, участвовавших во вскрытии захоронения Тутанхамона. Правда, сам руководитель раскопок, археолог Говард Картер, благополучно прожил 16 лет и умер в возрасте 64 лет от вполне естественных причин.

Гробница Тутанхамона.
Гробница Тутанхамона. Фото: wikipedia.org

Другой известный случай — вскрытие гробницы польского короля Казимира IV Ягеллончика в Кракове в 1973 году. Из 12 участников той экспедиции в течение короткого времени погибли десять. Позже учёные предположили, что виной всему как раз споры плесневого грибка Aspergillus — в условиях замкнутого пространства за несколько столетий в воздухе накопилась высокая концентрация этих микробов, способных вызывать тяжёлые заболевания у людей с ослабленным иммунитетом.

Опасность выходит за пределы круга коллекционеров

Авторы исследования призывают ввести более строгие правила обращения с мумифицированными материалами. Они должны защищать не только покупателей, но и всех, кто возьмёт такой груз в руки (курьеры, работники почты и т. п.). Ведь они порой и понятия не имеют, что перевозят.

Учёные предлагают обязательно информировать всех участников таких сделок о биологических рисках и правилах безопасности, отслеживать санитарные нормы для хранения и перевозки мумий, усилить контроль со стороны регулирующих органов за интернет-площадками, торгующими древностями, и проверять почтовые отправления, чтобы пресечь нелегальную пересылку останков.

Вот так пресловутое «проклятие мумий» из области мистики перешло в сферу реальной биологической угрозы. Оно тихо путешествует по миру в картонных коробках с таможенной маркировкой «демонстрационные модели». А его жертвами могут стать люди, никакого отношения к археологии не имеющие.
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ОбществоНаукамумиигрибковые заболеванияархеологиябальзамированиеТутанхамон
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