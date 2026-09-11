Россия и Индия запустят на Венеру совместное оборудование

Россия и Индия запустят в космос совместное оборудование, чтобы изучать Венеру с ее орбиты. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Есть такой проект <…> наше совместное оборудование, которое будет запущено на орбиту Венеры, чтобы изучать атмосферу. Здесь активную роль играет Российская академия наук», — цитирует Баканова ИС «Вести».

Глава российской госкорпорации отметил, что повестка сотрудничества с Индией в вопросах космонавтики насыщенная. Так, Российская орбитальная станция и индийская станция «Гаганьян» будут находиться на одной орбите. Баканов добавил, что РФ помогает Индии технологиями при создании скафандра, сидений и иллюминаторов станции.

Также, по словам руководителя «Роскосмоса», Россия предоставила индийской стороне высокодетальные космические снимки, на которых запечатлено более 100 тысяч квадратных километров поверхности Земли.