Молоток из мезозойской эры. Раскрыта тайна артефакта «старше динозавров»

Этот предмет был найден в камне, возраст которого оценивается в 100 миллионов лет. Сторонники альтернативной истории считали его доказательством того, что люди жили рядом с динозаврами, а креационисты сделали его главным экспонатом своего музея.

Но потом с артефактом ознакомились геологи и объяснили, как он оказался в породе мелового периода мезозойской эры.

Находка у ручья

В июне 1936 года супруги Макс и Эмма Хан гуляли вдоль ручья Ред-Крик недалеко от техасского городка Лондон. Они заметили странный камень — из него торчал кусок дерева. Супруги забрали находку домой.

Прошло десять лет, и этим камнем заинтересовался их сын Джордж. Он расколол его и ахнул от изумления: торчавший кусок дерева оказался рукоятью металлического молотка. Орудие труда было вполне работоспособным – у него даже железная насадка почти не покрылась ржавчиной. А главное — молоток находился внутри камня, который выглядел очень древним.

Прошло ещё несколько десятилетий, и в 1983 году необычную находку приобрёл Карл Бо — американский креационист, сторонник «молодой Земли» и основатель техасского «Музея свидетельств Сотворения». Он заявил: камень, в котором нашли молоток, относится к меловому периоду. А значит, инструмент существовал уже тогда, когда по Земле бродили динозавры.

Лекция Карла Бо о креационизме в его музее. Фото: ru.wikipedia.org/

Отсюда следует и вовсе крамольный вывод: теория эволюции ошибочна, летопись происхождения и развития человечества требует пересмотра. «Лондонский молоток» (так назвали артефакт) стал достопримечательностью и главным экспонатом «музея» Карла Бо в городе Глен-Роуз, штат Техас.

Музей продавал копии молотка посетителям (цена составляла около 25 долларов), история его находки попала в книги креационистов, в многочисленные доклады на конференциях и семинарах. А в 1989 году молоток стал одним из «героев» документального фильма «God, Darwin and the Dinosaurs» («Бог, Дарвин и динозавры»), где Карл Бо лично демонстрировал его как доказательство «недавнего сотворения» мира.

Так о «неуместном» артефакте узнали во всей Америке.

Что не сходилось с самого начала

Научное сообщество не подхватило сенсацию. Проблема была в одном: не был известен геологический контекст, в котором изначально находился камень. Никто — ни Хан, ни Бо, ни кто-либо ещё — не зафиксировал обстоятельства его находки, не описал ландшафт и т. п. Не было ни фотографий, ни пометок, ни свидетелей, которые могли бы подтвердить, что молоток извлекли из древнего слоя. Тайна за кирпичами. В Великой Китайской стене нашли сокровищницу артефактов Подробнее

Более того, из рассказов сторонников сенсации следовало, что камень лежал на поверхности, отдельно от скальных пород. Один из них прямо писал: молоток «находился свободно на выступе и не был частью окружающей породы».

А в геологии принято датировать объекты по контексту. Инструмент, найденный рядом с древней породой, — это не то же самое, что инструмент, запечатанный внутри древней породы.

Разгадка оказалась прозаичной. Геологи, которые проявили интерес к Лондонскому молотку, быстро объяснили, как он оказался внутри породы. По их версии, камень — это конкреция, образовавшаяся вокруг потерянного инструмента за десятилетия, а вовсе не за миллионы лет.

Шахтёр или какой-то мастер потерял этот молоток в конце XIX века (это типичный инструмент того времени). Вероятно, он упал в каменную трещину, и вокруг него стали формироваться известняковые отложения. Это и есть конкреция — каменная «капсула», которая возникает вокруг небольшого объекта. За сто лет образовалась твёрдая корка, которая выглядела как «древний монолит».

Сторонникам альтернативных теорий это неважно

Учёные обращают внимание, что за миллионы лет деревянная рукоятка должна была в лучшем случае окаменеть. Она же просто потемнела и частично обуглилась.

Состав металлической насадки молотка тоже не выглядит необычным. Она на 96,6% состоит из железа, остальное - хлор и сера. Это никакая не «высшая» (и тем более не «инопланетная») технология, а обычный результат кузнечного производства и воздействия богатой минералами воды. Надули Лувр. Одесские аферисты выдали фальшивку за античную золотую тиару Подробнее

Не обращая внимания на доводы учёных, Карл Бо и его «музей» продолжают демонстрировать молоток как «неуместный» артефакт и «допотопную реликвию». Туристы фотографируются рядом с ним, покупают сувениры-копии.

И удивляться этому не стоит. Ведь убеждения — это не выводы, которые делаются из фактов. Это рамка, в которую факты вставляются. Если факты не подходят, их просто игнорируют. Так устроено человеческое мышление, подверженное когнитивным искажениям. Чем усерднее наука объясняет «неуместные» артефакты, тем сильнее сторонники альтернативных теорий держатся за их «неуместность».

Потому что если признать, что молоток обычный и сделан всего-то сто с небольшим лет назад, рушится вся картина мира, в которой он был веским доказательством.