Математик развенчал популярный миф об оптических иллюзиях Парфенона

Профессор Оксфордского университета Ален Гориэли с помощью математических расчетов развенчал известный миф о том, что изгибы и особенности колонн Парфенона в Афинах были созданы древними греками для коррекции оптических иллюзий. Как пишет The Guardian, британский математик не нашел каких-либо доказательств того, что такие иллюзии вообще заметны при наблюдении храма.

Одно из распространенных объяснений архитектуры Парфенона связано с иллюзией Геринга, возникающей в том случае, когда две параллельные прямые на определенном фоне кажутся изогнутыми наружу. Есть мнение, что древние греки сделали колонны храма слегка наклонными, чтобы компенсировать этот эффект.

Гориэли в ходе исследования установил, что колонны Парфенона расположены слишком вертикально, чтобы создавать заметную иллюзию. Согласно распространенной версии, небольшая выпуклость ствола колонны должна была компенсировать иллюзию, из-за которой абсолютно прямые колонны кажутся более узкими в середине. По расчетам математика, выпуклость настолько мала, что ее почти незаметно даже с близкого расстояния.

Одним из источников этой теории считается римский архитектор и инженер Витрувий, живший в I веке до нашей эры. Его высказывания вошли в архитектурные труды и стали частью распространенного представления о мастерстве древнегреческих зодчих.

«Устойчивость мифа может быть связана в том числе с современной репутацией Древней Греции как исключительно изобретательной цивилизации. История о том, что архитекторы заранее рассчитали особенности человеческого зрения и скорректировали их в камне, хорошо соответствует этому образу», — пояснил британский математик.

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