Если вы, листая семейный фотоальбом, дойдёте до раздела, посвящённого прадедушке, и увидите, что там аккуратно вырвано несколько страниц подряд, то будете немало удивлены. Примерно так же себя чувствуют геологи, изучающие древние породы Земли.
Дело в том, что в некоторых местах планеты слои возрастом около 540 миллионов лет лежат прямо на кристаллическом фундаменте, которому больше миллиарда лет. Всё, что было между ними, куда-то исчезло. Эта загадка мучила науку почти 150 лет, и вот, похоже, на неё появился ответ.
Пропавшая страница каменной летописи
Этот пробел в геологической летописи Земли называют «Великое несогласие». Он означает «дыру» размером в миллиард лет. В американском Гранд-Каньоне, например, любой турист может своими глазами увидеть, как молодые осадочные породы «приклеены» прямо к древнему фундаменту. Никаких промежуточных слоёв там нет — будто кто-то взял и вырезал кусок истории ножницами.
Геологи десятилетиями ломали голову: куда же делись породы? Может, их смыли океаны? Или континенты просто «молчали» миллиард лет, не накапливая осадки? И чем больше данных собирали учёные, тем очевиднее становилось: этот пробел слишком синхронно проявляется на разных континентах, чтобы быть случайностью. Лучше всего он задокументирован как раз на территории Северной Америки, которая когда-то была древним континентом Лаврентия. Два других места на геологической карте Земли, привлекающих внимание учёных, — это континентальная область Балтика (север Европы) и Северный Китай. Там «Великое несогласие» тоже проявляется наглядно.
Мантия подняла — ледники соскребли
Ответ на эту загадку предложила команда учёных из Университета Вуллонгонга в Австралии. Исследование, опубликованное в журнале Nature, не только объясняет, почему на трёх континентах бесследно исчезли древние слои пород, но и показывает, как эта «потеря» могла стать одним из ключевых условий для зарождения современной жизни. Авторы построили компьютерную модель, которая связала то, что происходит в сотнях километров под нашими ногами, с тем, что творится на поверхности планеты.
Процесс был длинным и происходил в два этапа. Сначала, в промежутке от миллиарда до 540 миллионов лет назад, горячие потоки в мантии — гигантские конвекционные течения раскалённого вещества — приподняли древние континентальные блоки. Суша вздыбилась: Лаврентия, Балтика, Северный Китай, а заодно Амазония, Западная Австралия и Калахари оказались в зоне поднятия, что сделало их породы уязвимыми.
Это ещё не объясняет полного исчезновения пород, но готовит почву (и в переносном, и в прямом смысле) для следующего этапа. В период, который учёные называют «Земля-снежок» (720–635 миллионов лет назад), льды покрывали планету почти целиком. Массивные ледяные щиты, сползая по приподнятым участкам континентов, действовали как гигантский скребок — они срезали и уносили верхние слои пород. Когда континенты снова опустились, на «отскобленную» поверхность начали ложиться новые осадочные слои. Так и получилось то, что мы видим сегодня: молодые слои прямо на древнем фундаменте, а между ними — пустота.
Миллиард лет геологической истории оказался стёрт, причём в буквальном смысле.
Потеря, которая дала жизнь
На первый взгляд исчезновение пород — это потеря, в том числе для современной науки. Ещё бы, целый миллиард лет куда-то исчез! Попробуй восстановить историю планеты, когда из летописи вырвали сотни страниц. Но у этой истории был неожиданный поворот, который не может нас не радовать.
Эрозия обнажила древние кристаллические породы, и в Мировой океан хлынули элементы — калий, железо, марганец, углерод. Это кардинально изменило химический состав воды. И, по мнению исследователей, подтолкнуло к тому, что они называют Кембрийским взрывом — резкому росту разнообразия животных около 530 миллионов лет назад. Именно тогда на планете появились предки почти всех современных типов и видов живых существ.
Иными словами, тот самый «вычеркнутый» миллиард лет мог косвенно подготовить почву для того, чтобы жизнь на Земле стала такой, какой мы её знаем. Обидно? Вроде бы уже и не так.
Почему это важно
Работа австралийских геологов ценна не только тем, что даёт ответ на полуторавековую загадку науки. Она наглядно показывает, насколько тесно связаны глубины планеты и её поверхность: процессы, идущие в сотнях километров под нашими ногами, определяют, какие породы сохранятся, какой будет химия океанов и, возможно, как будет развиваться жизнь.
Геологическая летопись — не просто набор камней, а динамичная система, которую планета постоянно переписывает. И чем лучше мы понимаем эти механизмы, тем точнее можем реконструировать прошлое Земли — и предсказывать, как планета будет меняться дальше.