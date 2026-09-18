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38 погребённых. В Перу нашли загадочную гробницу с останками десятков людей

Гробница оставалась запечатанной почти 600 лет.
Гробница оставалась запечатанной почти 600 лет. Министерство культуры Перу

В археологическом комплексе Чан-Чан на севере Перу учёные обнаружили первую полностью нетронутую элитную усыпальницу цивилизации чиму, существовавшей в Южной Америке до прибытия европейцев. Гробница оставалась запечатанной почти 600 лет — в неё не проникли ни колониальные грабители, ни современные мародёры.

Внутри — останки как минимум 38 человек и богатейшие погребальные дары: золото, медь, оружие, украшения и цветной текстиль. Антропологи уже называют эту находку «открытием десятилетия».

Империя инженеров

Цивилизация чиму процветала на севере нынешнего Перу между 900 и 1470 годами, пока их государство Чимор не было завоёвано инками и присоединено к их империи. Представителей этой культуры эксперты называют «первым подлинно инженерным сообществом Нового Света». Дело в том, что они создали уникальную сеть оросительных каналов, проложенных в пустыне, что позволило народу чиму выращивать сельхозкультуры и получать урожаи в непростых природных условиях.

Столица государства — Чан-Чан — в годы расцвета была крупнейшим городом обеих Америк: в нём проживало до 60 тысяч человек. Сегодня этот памятник включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его руины — это большие глинобитные постройки, и раскопки на их территории ведутся уже несколько десятилетий.

Правители чиму обитали в обнесённых стенами дворцовых комплексах, и каждый новый возводил для себя отдельное сооружение. Во многих из них есть погребальные камеры, где цари похоронены вместе с членами своей свиты. До сих пор всё, что археологи знали о захоронениях элиты этой древней культуры, собиралось по обрывкам сведений — из уже разграбленных гробниц, частных коллекций и музейных каталогов. Никогда прежде учёные не находили в этом городе нетронутых усыпальниц.

Теперь появился шанс взглянуть на всё это в чистом, неискажённом виде.

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Что нашли внутри

Недавно найденный мавзолей расположен в комплексе Утц-Ан. Он представляет собой конструкцию с каменной лестницей, уходящей вниз. Центральная камера — узкая и глубокая: 1,2 метра в ширину и почти 5 метров вглубь. Там учёные обнаружили останки человека, похороненного с особыми почестями. На его черепе сохранились следы красного пигмента, скорее всего, киновари (сульфида ртути). Это вещество в доколумбовой Америке ценилось чрезвычайно высоко и было доступно лишь высшей знати.

Часть костей у скелета отсутствует. Учёные предполагают, что тело переносили или перезахоранивали. Для древних культур этого региона такое было в порядке вещей: умершие предки по-прежнему считались частью общины, их тела могли перемещать, к ним обращались, с ними советовались.

Вокруг центральной камеры найдены боковые помещения. В одном из них и на самой платформе археологи насчитали останки ещё 37 человек. Итого тридцать восемь погребённых. Рядом с ними лежали металлическое оружие, золотые и медные изделия, украшения для ушей, ожерелья с серебряной и медной отделкой, вещи из кварца, ракушек и полудрагоценных камней. Отдельно стоял деревянный сундук, в котором были ткани с вытканными изображениями морских птиц и обезьян.

Многое об этой гробнице пока остаётся невыясненным — от возраста и пола похороненных людей до обстоятельств их смерти. «На данный момент нам известно лишь то, что эти люди принадлежали к элите или были связаны с ней», — рассказал журналистам представитель министерства культуры Перу Генри Луис Гайосо.

Фото: Министерство культуры Перу

Почему это важно для науки

Тот факт, что усыпальница практически не была повреждена, имеет особое значение для археологов. Дело в том, что это первое нетронутое элитное захоронение чиму, с которым они столкнулись. Теперь они могут одновременно изучать останки, место захоронения, погребальные принадлежности и то, как эти элементы были расположены в одном пространстве. Это позволит детально исследовать погребальные практики и социальную иерархию общества чиму в период, непосредственно предшествовавший завоеванию региона инками.

«Это открытие десятилетия, потому что впервые мы, археологи, можем увидеть элитное захоронение культуры чиму», — говорит Габриэль Прието, антрополог из Университета Флориды.

Руководитель археологических работ Хорхе Менесес рассказывает: «Мы испытывали тревогу, беспокоились, действительно ли находимся перед помещением, которое никогда не было разграблено». По его словам, когда учёные заглянули внутрь с фонариком, они увидели несколько погребений и в тот момент поняли, что гробница оставаласт нетронутой на протяжении 600 лет.

Хорхе Менесес добавляет, эта находка только начало. Сейчас исследовано не больше 7 % территории города Чан-Чан. Под песком деревней столицы государства Чимор сокрыто ещё немало тайн.
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