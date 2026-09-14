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Самолёт ВВС Британии заметили над Чёрным морем к югу от Севастополя

Ronnie Macdonald / Commons.wikimedia.org
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Самолёт ВВС Великобритании с позывным RRR7274 пролетел над Чёрным морем к югу от Севастополя, передаёт KP.RU со ссылкой на данные о полётах.

Борт вылетел из аэропорта Ханьи на греческом острове Крит около 09:00 по московскому времени. Затем самолёт направился на север, прошёл над Болгарией и повернул на восток в сторону Чёрного моря.

Около 11:00 по Москве самолёт находился к югу от Севастополя и продолжал движение на восток.

Согласно данным о полёте, возвращение в Ханью первоначально ожидалось в 16:11, однако фактическое время прибытия было указано как 12:32 по московскому времени. Цель полёта в публикации не уточняется.
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ОбществосамолетВВСчерное мореСевастопольВеликобритания
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