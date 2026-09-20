В Ленобласти спасли двух курьеров, пропавших на сутки в Саблинских пещерах

Два сотрудника службы доставки пропали в Саблинских пещерах Ленинградской области, после чего были успешно обнаружены и выведены на поверхность спасателями. Об этом сообщили в региональной аварийно-спасательной службе.

Инцидент произошел в Тосненском районе. По имеющимся данным, молодые люди в розовой курьерской форме спустились в подземелье, после чего их местонахождение оставалось неизвестным в течение суток.

На следующий день спасатели нашли пропавших и благополучно эвакуировали их.

В настоящее время точная цель посещения пещер курьерами, а также текущее состояние их здоровья не уточняются.

Эксперты настоятельно предупреждают, что самостоятельные походы в Саблинские пещеры сопряжены с высокими рисками. В подземных лабиринтах существует реальная опасность заблудиться, получить травму или попасть под обрушение горных пород.

Ранее стало известно, что двое рыбаков пропали в Красноярском крае.