В Ленобласти спасли двух курьеров, пропавших на сутки в Саблинских пещерах

Два сотрудника службы доставки пропали в Саблинских пещерах Ленинградской области, после чего были успешно обнаружены и выведены на поверхность спасателями. Об этом сообщили в региональной аварийно-спасательной службе.
Инцидент произошел в Тосненском районе. По имеющимся данным, молодые люди в розовой курьерской форме спустились в подземелье, после чего их местонахождение оставалось неизвестным в течение суток.
На следующий день спасатели нашли пропавших и благополучно эвакуировали их.
В настоящее время точная цель посещения пещер курьерами, а также текущее состояние их здоровья не уточняются.
Эксперты настоятельно предупреждают, что самостоятельные походы в Саблинские пещеры сопряжены с высокими рисками. В подземных лабиринтах существует реальная опасность заблудиться, получить травму или попасть под обрушение горных пород.
Ранее стало известно, что двое рыбаков пропали в Красноярском крае.