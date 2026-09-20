Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
175

В Ленобласти спасли двух курьеров, пропавших на сутки в Саблинских пещерах

Аварийно-спасательная служба ЛО
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Два сотрудника службы доставки пропали в Саблинских пещерах Ленинградской области, после чего были успешно обнаружены и выведены на поверхность спасателями. Об этом сообщили в региональной аварийно-спасательной службе.

Инцидент произошел в Тосненском районе. По имеющимся данным, молодые люди в розовой курьерской форме спустились в подземелье, после чего их местонахождение оставалось неизвестным в течение суток.

На следующий день спасатели нашли пропавших и благополучно эвакуировали их.

В настоящее время точная цель посещения пещер курьерами, а также текущее состояние их здоровья не уточняются.

Эксперты настоятельно предупреждают, что самостоятельные походы в Саблинские пещеры сопряжены с высокими рисками. В подземных лабиринтах существует реальная опасность заблудиться, получить травму или попасть под обрушение горных пород.

Ранее стало известно, что двое рыбаков пропали в Красноярском крае.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоБезопасностьЛенобластькурьерская службапоисково-спасательные работысаблинские пещеры
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть