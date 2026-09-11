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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Паспорт в кармане. Какие опасности подстерегают подростка после 14 лет

istockphoto.com

Получение паспорта в 14 лет — рубеж, после которого подросток получает первые самостоятельные права, но вместе с ними сталкивается с новыми рисками: от конфликтов с родителями из-за сделок до втягивания в мошеннические схемы и уголовной ответственности. Многие семьи узнают об этих опасностях лишь постфактум. Все подробности — в материале aif.ru.

«А мне уже можно?»: мифы и реальность

С 14 лет подросток вправе самостоятельно распоряжаться заработком или стипендией, переводить деньги на карту, обращаться в суд для защиты своих интересов и требовать отмены усыновления. Но вокруг этого возраста сложилось столько заблуждений, что даже родители нередко путаются.

Первый миф — будто паспорт открывает доступ ко всему. На самом деле до 18 лет действует лишь частичная дееспособность. Многие права, которые приписывают 14-летию, начинаются позже.

Вопрос-ответ
Кто ставит подпись в паспорте, если ребенок-инвалид не может это сделать?
Например, распространено убеждение, что с получением паспорта можно самостоятельно открыть банковский счёт. До августа 2025 года это действительно было возможно, но теперь банки открывают счета подросткам 14–18 лет только с письменного согласия законных представителей. В одном из регионов подросток получил паспорт и тут же попытался оформить дебетовую карту через приложение — без ведома родителей. Банк запросил согласие. Мать была уверена, что сын «уже всё может сам». Это не так.

Ещё одно заблуждение — якобы с 14 лет можно работать без разрешения родителей. Трудовой кодекс допускает приём на работу с этого возраста, но требуется письменное согласие одного из родителей и органа опеки. Работа должна быть лёгкой, не вредить здоровью и не мешать учёбе, а рабочее время — не более 4 часов в день. Полностью самостоятельное трудоустройство становится возможным только с 16 лет.

Наконец, некоторые считают, что с 14 лет наступает административная ответственность. Это неверно — она начинается с 16 лет. За правонарушение подростка от 14 до 16 лет отвечают родители: предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.

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Когда родители говорят «нет»

На практике право подростка на самостоятельные сделки нередко становится точкой напряжения в семье. Юрист Центра помощи «МногоМама» Наталья Шилина поясняет: «Наверное, одно из самых распространённых прав, на реализацию которого будут пытаться повлиять родители, — это самостоятельное заключение сделок. Потому что ребёнок хочет самостоятельности, стремится сам решать, что ему купить, а родители часто ставят под сомнение такие решения, находят их неразумными и могут стараться разубедить ребёнка либо вообще запретить ему совершать покупку».

По ее словам, если дело касается каких-то мелких покупок, то это того не стоит. Но бывают ситуации, когда опасения родителей небезосновательны, поскольку ребёнок не обладает достаточными знаниями и опытом и не всегда может распознать, что его хотят обмануть.

«Например, при совершении покупок по объявлению на популярных сервисах можно попасть на недобросовестного продавца, предлагающего выгодную цену, но товар окажется некачественным, а нюансы, связанные с проверкой, возвратом товара, ребёнок не знает, и в итоге можно просто потерять деньги. Поэтому важно, чтобы у родителей с детьми был налажен контакт и дети советовались, прежде чем принимать решения о серьёзных приобретениях», — сказала она.

В настоящее время многие подростки уже работают как самозанятые.
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Испортил, купил, продал — кто платит

С 14 лет подросток несёт материальную ответственность за ущерб: если испортил чужую вещь — компенсирует из собственных средств. Если денег не хватает, разницу покрывают родители (по ГК РФ). А деньги потерпевших, прошедшие через счета подростка, взыскиваются как неосновательное обогащение.

Статистика МВД показывает: каждое третье противозаконное действие подростков теперь совершается с использованием Интернета. В одном из городов суд обязал несовершеннолетнего вернуть более 2 млн рублей пенсионерке — на счёт подростка была переведена часть похищенных у женщины денег.

Дропперство: паспорт как мишень

Особую опасность представляют мошеннические схемы: несовершеннолетних втягивают в роль дропперов — посредников для вывода украденных денег — под видом «безобидной подработки». По данным Банка России, порядка 20% вовлечённых в такие схемы — несовершеннолетние.

В пресс-службе Главного управления Банка России по ЦФО подчеркивают: «Подросток с банковской картой — мишень для мошенников. Аферисты ищут посредников — дропперов — для вывода украденных денег, но маскируют это под безобидную подработку».

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Например, предлагают работу администратора лотереи, где всё, что требуется, — это получить на свою карту «выигрыш» и отправить дальше за небольшую комиссию. Подросток может даже не понимать, что стал соучастником мошеннической схемы, а последствия будут серьёзными.

Ответственность: с какого возраста

С июля 2025 года в России действует уголовная ответственность за передачу банковской карты третьим лицам (ст. 187 УК РФ). Однако по этой статье отвечают только с 16 лет.

Но если действия дроппера квалифицируют как мошенничество (ст. 159 УК РФ) или кражу с банковской карты (ч. 3 ст. 158 УК РФ), ответственность наступает уже с 14 лет — до 6 лет лишения свободы.

Даже без уголовного дела банк заблокирует операции, а деньги потерпевших могут взыскать через суд — причём платить придётся родителям.

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Что сделать семье сразу после получения паспорта: чек-лист

Первое — обсудить, какие сделки подросток вправе совершать сам, а какие лучше согласовывать. Договориться, что крупные покупки и предложения «заработать на переводах» обсуждаются вместе.

Второе — настроить уведомления об операциях по карте, чтобы своевременно замечать подозрительные переводы.

Третье — проговорить базовые правила: не передавать реквизиты, не соглашаться на «лёгкий заработок» и при любых сомнениях сразу обращаться к родителям. Паспорт в 14 лет — это не только права, но и первый шаг к взрослой ответственности, цена ошибки по которому может оказаться выше, чем кажется.
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