Что за мошенничество с переводом пенсий в цифровые рубли?

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль вышел из экспериментального режима и стал доступен для массового использования: крупнейшие банки начали открывать цифровые кошельки клиентам, а часть торговых сетей обязана принимать новую форму оплаты. На фоне этого информационного фона активизировались телефонные мошенники, которые эксплуатируют неосведомлённость пожилых людей. Платформа «Мошеловка» «Народного фронта» зафиксировала массовые обзвоны пенсионеров, в ходе которых злоумышленники представляются сотрудниками Банка России или коммерческих банков и сообщают о якобы предстоящем принудительном переводе пенсий в цифровые рубли.

В чем суть мошеннической схемы?

Сценарий обмана строится на страхе потери привычного доступа к деньгам. Мошенники уверяют, что перевод неизбежен, но предлагают «спасительную» опцию — оформить «отказ от перевода», чтобы якобы сохранить право получать пенсию на карту или наличными. Для убедительности жертву просят продиктовать код из СМС, который приходит на телефон.

На самом деле, никакого «отказа» не существует. Продиктованный код — это ключ к банковскому счёту. Получив его, аферисты мгновенно выводят средства или оформляют несанкционированные операции. Примечательно, что злоумышленники могут представляться не только банкирами, но и сотрудниками Соцфонда России.

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Что важно знать о цифровом рубле?

Никакого обязательного или автоматического перевода пенсионных выплат и пособий в цифровые рубли нет. Пенсионер сам решает, как получать и хранить деньги: на банковский счёт, через почтовое отделение или иным доступным способом. Без соответствующего заявления получателя изменить способ доставки невозможно.

Цифровой рубль — лишь дополнительная форма национальной валюты, равноценная наличной и безналичной. Возможность открыть цифровой кошелёк предоставляется исключительно по желанию гражданина.

Источники: ria.ru