Суд в Австралии вынес обвинительный приговор бывшей школьной преподавательнице, вступившей в интимную связь с несовершеннолетним учеником, что привело к беременности. Об этом сообщает портал abc.net.au, материал перевел aif.ru.

Согласно материалам судебного разбирательства, противоправные «отношения» начались, когда ребенку исполнилось 12 лет, и продолжались на протяжении года. Знакомство произошло в учебном заведении, где женщина вела уроки музыки.

Даже после перевода мальчика в другую школу педагог не прекратила с ним общение. Она самостоятельно привозила его на занятия и имела дубликат ключей от его жилища.

Кроме того, женщина оплачивала несовершеннолетнему подписку на стриминговый музыкальный сервис, угрожая аннулировать ее в случае игнорирования ее сообщений.

Впоследствии учительница забеременела от подростка. Рождение дочери произошло всего через несколько недель после того, как мать потерпевшего официально обратилась в правоохранительные органы.

По итогам процесса подсудимую приговорили к восьми с половиной годам тюремного заключения. Право на условно-досрочное освобождение она получит не ранее чем через шесть с половиной лет.

Ранее сообщалось, что женщине-педагогу в США грозит 200 лет тюрьмы за изготовление детской порнографии.