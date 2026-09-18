Режиссера Андрея Звягинцева внесли в реестр иноагентов

В пятницу российский Минюст объявил о внесении режиссера Андрея Звягинцева* в реестр иноагентов.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что режиссер участвовал в создании материалов иноагентов, а также в распространении недостоверной информации о решениях и политике российских властей.

«Взаимодействовал с иностранными агентами, проживает за пределами Российской Федерации», - отмечается в публикации.

Напомним, Звягинцев* известен по фильмам «Левиафан» и «Минотавр». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о режиссере, отметил, что тот в 2014 году он не осудил устроенную Киевом бойню в Донбассе.

* Лицо, признанное иноагентом на территории РФ