Reuters: ИИ-разработчик Anthropic создал биолабораторию в Сан-Франциско

Разработчик искусственного интеллекта Anthropic создал биолабораторию на фоне своих амбиций по применению ИИ в фармацевтике, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается, в то время как общественность охвачена опасениями по поводу искусственного интеллекта, стартап построил лабораторию для физических экспериментов в районе залива Сан-Франциско. Руководитель отдела биологических наук компании Эрик Каудерер-Абрамс подтвердил наличие лаборатории.

«Мы считаем, что для биологических исследований основой все еще остаются и какое-то время будут оставаться реальные эксперименты. Мы, безусловно, делаем это сегодня. И я бы охарактеризовал наш подход как типичный для большинства биотехнологических компаний. Мы совмещаем разработки наших собственных подразделений с тем, над чем мы работаем с внешними партнерами», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Anthropic подтвердила восстановление доступа со стороны властей США к ее наиболее мощной модели ИИ Mythos 5 для ряда американских организаций, связанных с вопросами безопасности и защиты инфраструктуры.