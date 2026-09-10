Как поздравить с Рош а-Шана: пожелания для близких, родных, друзей

Рош а-Шана — еврейский Новый год, праздник, который начинается с заходом солнца. В 2026 году он приходится на вечер 11 сентября и длится до вечера 13 сентября; наступает 5787 год по еврейскому календарю. Для одних это время молитвы и семейного стола, для других — повод обменяться добрыми пожеланиями с друзьями. Если вы хотите поздравить близких, но не знаете, как не ошибиться, aif.ru собрал основные правила.

Начните с традиционной формулы

Самое универсальное поздравление — «Шана това!» («Хорошего года!»). Можно добавить: «Шана това у-метука!» — «Хорошего и сладкого года!» Еще одна известная фраза: «Ле-шана това тикатеву ве-тихатему!» — «Да будете вы записаны и запечатаны на добрый год!» Для друга или подруги можно использовать ее в русской транслитерации, а можно просто написать: «С Рош а-Шана! Пусть год будет сладким и добрым».

Учитывайте время праздника

Если ваш друг соблюдает традиции, поздравление лучше отправить до захода солнца в канун праздника. В 2026 году Рош а-Шана начинается в пятницу вечером, а первый день праздника совпадает с Шаббатом. Поэтому сообщение, отправленное после заката, может остаться непрочитанным до окончания праздника. Это не значит, что вас игнорируют: в праздничные и субботние дни религиозные люди часто не пользуются телефоном. Лучше написать заранее или позвонить за несколько часов до начала.

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Выберите подходящий формат

Близкому другу можно позвонить, записать голосовое сообщение или отправить открытку. Знакомому или коллеге достаточно короткого сообщения в мессенджере. Если вы не уверены в иврите, необязательно использовать сложные фразы: искреннее «С праздником! Пусть новый год принесет здоровье и радость» — тоже уместно. Главное — обратиться лично и не ограничиваться пересланной картинкой.

Используйте символы праздника

В поздравлении хорошо звучат традиционные образы: яблоки с медом, гранат, шофар, круглый хлеб хала. Например: «Пусть новый год будет сладким, как яблоко с медом, и полным, как гранат». Или: «Пусть шофар возвестит только добрые перемены». Такие пожелания показывают, что вы вникли в смысл праздника, а не просто вспомнили о дате.

Поздравьте своими словами

Если традиционные формулы кажутся вам чужими, можно поздравить просто и тепло: «С Рош а-Шана! Желаю тебе и твоим близким мира, здоровья и хороших новостей в новом году». Для соблюдающего друга добавьте: «Ле-шана това тикатеву ве-тихатему!» Для светского — «С Новым годом по еврейскому календарю!»

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Короткие примеры поздравлений

«Шана това! Пусть год будет сладким, добрым и мирным для тебя и твоих близких!»

«С Рош а-Шана! Желаю здоровья, радости и удачи в новом году».

«Ле-шана това тикатеву ве-тихатему! Пусть этот год принесет только хорошие новости».

«Пусть шофар разбудит добрые перемены, а дом будет полон тепла и меда».

«С праздником! Пусть новый год принесет тебе только хорошее».

Главное — поздравить вовремя, искренне и с уважением к традициям. Тогда даже короткое сообщение станет теплым подарком к Рош а-Шана.