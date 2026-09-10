Как поздравить с Рош а-Шана: пожелания для близких, родных, друзей
Рош а-Шана — еврейский Новый год, праздник, который начинается с заходом солнца. В 2026 году он приходится на вечер 11 сентября и длится до вечера 13 сентября; наступает 5787 год по еврейскому календарю. Для одних это время молитвы и семейного стола, для других — повод обменяться добрыми пожеланиями с друзьями. Если вы хотите поздравить близких, но не знаете, как не ошибиться, aif.ru собрал основные правила.
Начните с традиционной формулы
Самое универсальное поздравление — «Шана това!» («Хорошего года!»). Можно добавить: «Шана това у-метука!» — «Хорошего и сладкого года!» Еще одна известная фраза: «Ле-шана това тикатеву ве-тихатему!» — «Да будете вы записаны и запечатаны на добрый год!» Для друга или подруги можно использовать ее в русской транслитерации, а можно просто написать: «С Рош а-Шана! Пусть год будет сладким и добрым».
Учитывайте время праздника
Если ваш друг соблюдает традиции, поздравление лучше отправить до захода солнца в канун праздника. В 2026 году Рош а-Шана начинается в пятницу вечером, а первый день праздника совпадает с Шаббатом. Поэтому сообщение, отправленное после заката, может остаться непрочитанным до окончания праздника. Это не значит, что вас игнорируют: в праздничные и субботние дни религиозные люди часто не пользуются телефоном. Лучше написать заранее или позвонить за несколько часов до начала.
Выберите подходящий формат
Близкому другу можно позвонить, записать голосовое сообщение или отправить открытку. Знакомому или коллеге достаточно короткого сообщения в мессенджере. Если вы не уверены в иврите, необязательно использовать сложные фразы: искреннее «С праздником! Пусть новый год принесет здоровье и радость» — тоже уместно. Главное — обратиться лично и не ограничиваться пересланной картинкой.
Используйте символы праздника
В поздравлении хорошо звучат традиционные образы: яблоки с медом, гранат, шофар, круглый хлеб хала. Например: «Пусть новый год будет сладким, как яблоко с медом, и полным, как гранат». Или: «Пусть шофар возвестит только добрые перемены». Такие пожелания показывают, что вы вникли в смысл праздника, а не просто вспомнили о дате.
Поздравьте своими словами
Если традиционные формулы кажутся вам чужими, можно поздравить просто и тепло: «С Рош а-Шана! Желаю тебе и твоим близким мира, здоровья и хороших новостей в новом году». Для соблюдающего друга добавьте: «Ле-шана това тикатеву ве-тихатему!» Для светского — «С Новым годом по еврейскому календарю!»
Короткие примеры поздравлений
«Шана това! Пусть год будет сладким, добрым и мирным для тебя и твоих близких!»
«С Рош а-Шана! Желаю здоровья, радости и удачи в новом году».
«Ле-шана това тикатеву ве-тихатему! Пусть этот год принесет только хорошие новости».
«Пусть шофар разбудит добрые перемены, а дом будет полон тепла и меда».
«С праздником! Пусть новый год принесет тебе только хорошее».
Главное — поздравить вовремя, искренне и с уважением к традициям. Тогда даже короткое сообщение станет теплым подарком к Рош а-Шана.