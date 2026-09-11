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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Десница святая. Святитель Спиридон благословил Россию

Верующие у мощей святителя Спиридона Тримифунтского в Введенском соборе в Чебоксарах.
Верующие у мощей святителя Спиридона Тримифунтского в Введенском соборе в Чебоксарах. / Максим Богодвид / РИА Новости

Мощи, которые привезены с греческого острова Корфу, уже побывали в большинстве регионов страны. И вот в ближайшие дни они окажутся в Москве. Святитель Спиридон Тримифунтский путешествует по России уже четвертый раз. В последний раз он был в нашей стране в 2018 году.

Мощи прибудут 14 сентября в Москву, в Храм Христа Спасителя, где и будут выставлены для поклонения. Как рассказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков: «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, правительство Москвы организовывает для москвичей возможность приложиться к святыне. Мы внимательно изучили опыт тех регионов и городов, где мощи уже побывали. Это должно помочь сделать паломничество в столице комфортнее».

Как объяснил заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Силуан (Вьюров), это великая радость для верующих, ведь мощи эти — особенно ценные и удивительные. «В Москву будет принесена десница святого — именно та, которой он благословлял людей при жизни, — говорит епископ Силуан. — И все участники получат также благословение святого, которое смогут пронести через всю жизнь. Святой Спиридон — один из самых почитаемых угодников Божиих. Это связано с удивительным сочетанием простоты (он был простым пастухом) и при этом — цельности и глубины. Большинство святых чувствуется в силу их происхождения недосягаемыми. Он же был прост. А еще он был милосерден, ведь, как известно, вера без дел мертва. И он был самым явным примером этого посыла. Он заботился обо всех, даже об осужденных. Как говорится, вписывался за каждого. Он был поборником веры. Участвовал в первом Вселенском соборе, где формулировались основы веры. Божественное откровение облекалось в бумагу. Русские люди чувствуют помощь его».

Спиридон Тримифунтский.
Утешитель нуждающихся. В чем помогает верующим Спиридон Тримифунтский? Подробнее

Очевидно, что предстоит долгое стояние в очереди. Однако все будет организовано на должном уровне. Как рассказал Виталий Сучков, «Правительство Москвы обеспечит доступ и медицинское сопровождение паломников. Для беременных, маломобильных граждан, людей с детьми будет организована помощь волонтеров. Никаких дополнительных вариантов прохода даже для организованных групп не будет. Все будут идти одной очередью. Каждому верующему предстоит пройти через рамки металлоискателей. Воду будут раздавать в очереди бесплатно. Поэтому не стоит запасаться ни едой, ни водой. Следует учитывать, что время стояния в очереди, по опыту, будет долгим. Надо запастись терпением».

Тему продолжает председатель Информационной комиссии Московской городской епархии священник отец Александр (Волков): «Важно понимать, что ожидание в очереди — это не простой период. Это время молитвы, тишины, благоговения. Не следует торопиться, проявлять нетерпение. Следует паломникам проявлять паломническое благоразумие и культуру. Это уже четвертый раз, когда мощи прибывают в Москву. Мы благодарны тому, с каким вниманием каждый раз относятся к паломникам со стороны властей Москвы. И в этот раз мы чувствуем еще большее внимание к нуждам верующих. Последние месяцы мы видим, как Москва напитывается православными событиями. Общемосковский крестный ход собрал более 100 тысяч верующих. Мы увидели друг друга, были вместе. И в этот раз святой Спиридонй вы окажется в храме рядом с обретенными мощами Дмитрия Донского. Все это неслучайно и свидетельствует о нашей духовной силе».

Верующие у мощей святителя Спиридона Тримифунтского в Введенском соборе в Чебоксарах.
Верующие у мощей святителя Спиридона Тримифунтского в Введенском соборе в Чебоксарах. Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид

Где уже побывала святыня?

«Мы старались организовать маршрут так, чтобы мощи побывали в максимально возможном числе регионов, — объяснил секретарь Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь священник отец Василий (Ковальчук). — И это получилось благодаря помощи представителей греческой православной церкви. Они сами прибыли в Россию, сопровождая святыню».

Как добавила пресс-секретарь принесения мощей в Россию Мария Коровина: «В этот раз святитель обнял всю Россию. Поклониться святыне смогли очень многие. Ведь маршрут был выстроен так, чтобы святыня побывала в центрах максимального числа федеральных округов. В Хабаровск прибыли верующие со всего Дальневосточного федерального округа. В Санкт-Петербурге поклонилось 130 тыс. паломников со всего севера страны. А в Смоленске побывали многие верующие из Белоруссии. На сегодня уже поклонились 426 тысяч верующих».

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
Мощи святителя Спиридона Тримифунтского в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Фото: РИА Новости/ Пресс-служба Патриархии РПЦ

Почему так важны святыни для православных верующих?

«Святыни являются фундаментом, на котором стоит Церковь и которым питаются души верующих, — говорит епископ Силуан. — Святость, она одновременно пребывает в истории и за ее пределами, она прельщает нас к вечности. Апостол Павел говорил, что во Христе нет деления на нации, на пол. При приобщении к святыням все эти различия не делят нас, а обогащают. Мы все в родстве друг к другу на том простом основании, что все мы — люди, все мы созданы по образу и подобию Божиему».

О чем следует молиться святителю Спиридону?

Как рассказал епископ Силуан, «лучше всего молиться ему о том, что составляет самую глубокую жажду твоего сердца. Господь взирает именно на то, что в сердце каждого из нас. Ни у кого из святых нет специализации. Однако известно, что он мог спасти даже от неизлечимых болезней. Так, он оживил сына одной женщины. Молились ему о финансовом благополучии, недаром же он дарил свои деньги нуждающимся. Помогает Спиридон и в насущных делах, например, он помог остановить засуху. Молиться можно обо всем, у Бога нет неразрешимых ситуаций. Он способен помочь в каждый момент жизни».

Как правильно прикладываться к святыне?

«Церковь нас учит, что к любой святыне надо относиться с благоговением, но и с почтением, — объяснил отец Александр. — Потому нет никаких правил, как долго следует стоять у мощей и как именно поклоняться. Не стоит относиться к мощам как к амулету. Не обязательно именно притронуться, важнее — личное усердие, молитва и вера человека. Уже само по себе пребывание мощей в России — знак благодати и благословения к каждому верующему, живущему в нашей стране».

Молитва Спиридону Тримифунтскому — полный текст и когда читать Подробнее

Когда и как поклониться святыне?

Как рассказал Виталий Сучков, поклонение будет организовано в следующий временной период:

  • 15-19 сентября — 8:00-20:00
  • 20 сентября — 8:00-14:00

На выход будут открыты станции метро «Полянка», «Третьяковская» и «Октябрьская». От них следует пройти до Болотной набережной, затем — по Патриаршему мосту и встать в общую очередь.

Проход от метро «Кропоткинская» к ХХС будет на время пребывания мощей закрыт.
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