В австрийском Инсбруке зафиксирован странный инцидент с участием католического священника Марека Чесельски. Как пишет The Bild, во время детской службы он приостановил богослужение из-за недостаточно громкого чтения молитвы.

Согласно публикации, духовное лицо заявило присутствующим, что покинуть храм не удастся до тех пор, пока текст не будет произнесен с должной громкостью.

«Нам пришлось начать "Отче наш" заново. Только после второй попытки, когда мы действительно начали говорить громче, он разрешил нам уйти», — сообщила изданию одна из матерей, находившихся в церкви.

Подобные действия клирика вызвали возмущение и недоумение среди родителей. Ожидаемая торжественная обстановка сменилась напряжением на фоне публичных замечаний в адрес детей.

В комментарии журналистам священник отверг обвинения в некорректном поведении. Он пояснил, что фраза о «запирании церкви» носила шутливый характер и была направлена на активизацию прихожан, поскольку во время первого прочтения большинство из них молчало.

Несмотря на это, руководство епархии Инсбрука классифицировало произошедшее как серьезный инцидент. В настоящее время проводится внутренняя проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение относительно дальнейшего служения данного клирика.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии мужчина напал с ножом на священника.