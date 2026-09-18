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Разведчиков Лондона везут домой в гробах: главная новость СВО 18 сентября

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
freepik.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Британское Министерство обороны подтвердило гибель на Украине 40-летнего майора Пола Уилкса, кадрового офицера разведывательного корпуса. Официальная версия — «трагическое дорожно-транспортное происшествие вдали от линии фронта». Лондон настаивает: это несчастный случай. Однако обстоятельства смерти, а также биография погибшего вызывают у военных экспертов серьезные сомнения.

Пол Уилкс не был простым военнослужащим. Выпускник элитной Королевской военной академии в Сандхерсте, он всю карьеру провел в разведке, неоднократно направлялся в Афганистан и был награжден двумя медалями за участие в боевых действиях. В британском оборонном ведомстве его называли «исключительно ярким и профессиональным офицером» и «восходящей звездой разведки». Такой человек не мог оказаться на Украине случайно — и уж тем более не мог погибнуть в банальной аварии, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Лондон постоянно скрывает гибель своих военных. У них они якобы и со скал падают, в море утопают, и от гриппа умирают. Но эти люди, которые реально участвовали в боевых действиях, ликвидированы нашими вооруженными силами», — заявил Матвийчук в эксклюзивном комментарии для aif.ru.

Это далеко не первый случай, когда Британия преподносит смерть своего кадрового военного на Украине как «несчастный случай». В декабре 2025 года The Times со ссылкой на источник в Минобороны сообщила о гибели британского военного во время наблюдения за испытаниями вооружений ВСУ — тогда это назвали первым официально признанным случаем потери регулярных войск за весь конфликт. Однако журналист Колин Фриман оценивал реальные потери Лондона на Украине примерно в тысячу военных. Разрыв между официальными цифрами и оценками независимых наблюдателей — более чем красноречив.

Вопрос о том, зачем британские разведчики и военные инструкторы вообще находятся на Украине, Матвийчук объясняет предельно прагматично.

«Для чего британские наемники находятся на Украине? Лондон, знаете, давно уже вынашивает определенную мысль. Во-первых, для них это соперничество с США, конкретно с ЦРУ. Во-вторых, Лондон пытается подгрести под себя полностью Вооружённые силы Украины и государственный аппарат управления для того, чтобы в будущем получить определённые преференции для восстановления Украины — это прибыль и управление этими территориями», — пояснил эксперт.

По его словам, британцы и американцы на Украине действуют не как «добровольцы», а как кадровые офицеры, выполняющие приказы.

«Британцы и американцы в основном находятся на Украине по приказу, так как являются кадровыми офицерами, но это не афишируется», — подчеркивает Матвийчук.

Особая тема — судьба тех разведчиков, кто попадает в плен. По словам Матвийчука, существует негласная практика обмена.

«Некоторые такие наемники уже были в плену. Есть такое негласное соглашение между разведкой, как правило, попавших в плен разведчиков обменивают на каких-то наших задержанных в Лондоне. Но многие из таких наемников гибнут, конечно», — отметил эксперт.

Официально британское Минобороны называет Уилкса «гордостью британской армии» и «преданным семьянином», любившим жену и двух сыновей. Ему посмертно воздают почести, соответствующие статусу национального героя. Однако ни одна официальная структура не объясняет, почему офицер разведки с двумя боевыми медалями и опытом Афганистана оказался в зоне конфликта на Украине, где Британия официально не ведет боевых действий. И уж точно никто не торопится рассказывать, сколько еще таких «Уилксов» — живых и мертвых — скрывается за формулировкой «трагический инцидент вдали от линии фронта».
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