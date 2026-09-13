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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Расплата где не ждали: суперудары трясут всю Украину за атаки на РФ

magnific.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

В ночь на 13 сентября российские регионы атаковал рой из 389 беспилотников ВСУ. В Нижнекамске погибли двое мирных граждан и еще шестеро получили ранения. В Кубани из-за атаки дронов начался пожар.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов объяснил, что эти атаки не останутся без ответа.

«Украина явно переходит крайне опасную черту, нанося удары по нашим городам, из-за чего погибают мирные жители. Ответ будет жестким. Это будут удары по украинским оперативным и стратегическим тылам, самым болезненным точкам: по экономике, ВПК, военной логистике, по топливно-энергетической системе, обеспечивающей нужды ВСУ», — сказал он.

Анпилогов добавил, что, атакуя российские города, Украина «напрашивается на расширение буферной зоны». Он подчеркнул, что обширная зона безопасности даст возможность осуществлять перехват и контроль за противником.
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