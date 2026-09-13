Раскрыта тайна кувшинов, обнаруженных в старинной усадьбе в Кургане

Исследователи изучили стеклянные кувшины, найденные при раскопках на месте бывшей усадьбы купцов Смолиных в Кургане, и пришли к выводу, что их, вероятно, изготовили на фабрике братьев Москвиных в Чимеевской волости в XIX веке. Об этом пишет URA.RU.

Результаты опубликованы в научной статье Алексея Гильдермана, Игоря Новикова и Геннадия Саукова.

«При проведении раскопок дворовой части бывшей купеческой усадьбы Даниловых-Шишкиных-Смолиных на улице Пролетарской, 11 были найдены фрагменты стеклянных кувшинов. Они производились на фабрике братьев Семена и Павла Москвиных в Чимеевской волости», — сказано в статье.

Ранее считалось, что подобная посуда не производилась в регионе и была привозной.

По мнению ученых, подобные кувшины изготавливались в Курганском округе на заводе купца Палаумова. При этом некоторые образцы могли попасть в город из других округов Тобольской губернии.

Ранее стало известно, что археологи нашли в Узбекистане дворец VIII века с древними скульптурами.