Путин поздравил школу управления «Сколково» с 20-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил преподавателей и слушателей Московской школы управления «Сколково» с 20-летием, подчеркнув, что она по праву считается одним из ведущих центров бизнес-образования в стране.

«За прошедшее время школа прошла большой путь и сегодня, во многом благодаря сильному преподавательскому составу и царящей в аудиториях атмосфере свободного научного поиска, по праву считается одним из ведущих центров бизнес-образования в РФ», — сказано в поздравительной телеграмме, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил новаторские программы школы, рассчитанные на слушателей от старшеклассников до представителей крупных компаний, где готовят управленцев и предпринимателей, готовых отвечать на современные вызовы. Президент указал, что более семи тысяч выпускников реализуют свои идеи в ключевых отраслях экономики, банковском секторе, здравоохранении и госдеятельности.

Путин также отметил, что коллектив «Сколково» уделяет внимание поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, помогая им совместно с фондом «Защитники Отечества» осваивать новые профессиональные компетенции.

«Желаю вам ярких свершений и всего самого доброго», — заключил президент.

Ранее Путин назвал Москву и команду мэра Сергея Собянина главным двигателем общероссийских проектов последних лет.