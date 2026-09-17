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Психолог Сухогузов рассказал, как помочь ребёнку вернуться к учёбе

freepik.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

После каникул родителям стоит меньше концентрироваться на оценках и чаще интересоваться настроением и впечатлениями ребёнка, рассказал KP.RU клинический психолог Михаил Сухогузов.

По его словам, постоянные вопросы о домашних заданиях и отметках могут усиливать напряжение, тогда как обсуждение событий дня и эмоционального состояния помогает ребёнку почувствовать поддержку.

После школы специалисты также советуют делать перерыв перед домашними заданиями. Подростку может хватить около часа, а младшим школьникам с высокой тревожностью иногда требуется два-три часа отдыха, причём проводить это время за гаджетами не рекомендуется.

Сухогузов предлагает спокойно разбирать ошибки и отмечать прогресс вместо критики за плохие оценки. Насторожить родителей должны стойкие проблемы со сном, сильная усталость, снижение внимания, внезапная тревожность или агрессия, отказ от общения и физические проявления стресса.

При появлении таких признаков специалисты рекомендуют обсудить состояние ребёнка с классным руководителем или школьным психологом.
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