Психолог Сухогузов рассказал, как помочь ребёнку вернуться к учёбе

После каникул родителям стоит меньше концентрироваться на оценках и чаще интересоваться настроением и впечатлениями ребёнка, рассказал KP.RU клинический психолог Михаил Сухогузов.

По его словам, постоянные вопросы о домашних заданиях и отметках могут усиливать напряжение, тогда как обсуждение событий дня и эмоционального состояния помогает ребёнку почувствовать поддержку.

После школы специалисты также советуют делать перерыв перед домашними заданиями. Подростку может хватить около часа, а младшим школьникам с высокой тревожностью иногда требуется два-три часа отдыха, причём проводить это время за гаджетами не рекомендуется.

Сухогузов предлагает спокойно разбирать ошибки и отмечать прогресс вместо критики за плохие оценки. Насторожить родителей должны стойкие проблемы со сном, сильная усталость, снижение внимания, внезапная тревожность или агрессия, отказ от общения и физические проявления стресса.

При появлении таких признаков специалисты рекомендуют обсудить состояние ребёнка с классным руководителем или школьным психологом.