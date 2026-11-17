Ежедневное общение с нейросетями, раздражение в отношении людей и более острая реакция на критику могут указывать на зависимость от ИИ, рассказала кандидат психологических наук, психолог Елена Скрипачёва в беседе с RT.

По её словам, нейросети обычно хвалят собеседника. Привычка к такой реакции может повлиять на восприятие замечаний со стороны окружающих: критику человек начинает переносить тяжелее.

Особенно уязвимыми психолог назвала одиноких людей. Если трудности с общением существовали ещё до увлечения нейросетями, постоянная поддержка со стороны ИИ может усугубить ситуацию, считает Скрипачёва.

При появлении подобных признаков она посоветовала обратиться к специалисту. По оценке психолога, самостоятельно справиться с такой зависимостью бывает сложно, поскольку за ней могут стоять проблемы с коммуникацией.