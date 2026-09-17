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Психолог Семенова рассказала, почему люди после 40 лет возвращаются к учебе

freepik.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Всё больше людей старше 40 лет возвращаются к учебе для смены профессии, преодоления профессионального выгорания и расширения карьерных возможностей в условиях быстро меняющегося рынка труда. О причинах роста интереса к образованию во взрослом возрасте рассказала «Известиям» интегративный психолог Наталья Семенова.

Эксперт подчеркнула, что мотивация таких людей базируется на конкретных жизненных или профессиональных задачах, что помогает преодолеть психологические барьеры и ощутить движение вперед. Специалист отметила, что получение новых компетенций позволяет выйти из состояния застоя и сформировать свежие профессиональные сценарии, несмотря на распространенный страх снова оказаться в роли новичка.

Кроме того, современная нейробиология подтверждает сохранение способности мозга к изменениям на протяжении всей жизни, а доступность коротких курсов позволяет осваивать навыки без отрыва от основной работы. Таким образом, обучение после 40 лет становится естественной частью современной модели жизни, где главным условием успеха выступает наличие четкой цели и готовность использовать накопленный опыт, объяснила Семенова.

Интерес россиян к рабочим профессиям растет из-за усталости от абстрактных офисных задач и желания видеть быстрый результат своего труда. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Ксения Марданова.

Она подчеркнула необходимость отличать реальное желание работать в реальном секторе от простого недовольства текущим руководством или корпоративной культурой. Перед принятием окончательного решения специалист рекомендует мысленно перенести свою текущую должность в идеальную команду для исключения ошибки и детально сравнить финансовые условия с учетом физической нагрузки. Марданова предостерегла от спонтанных увольнений на эмоциях и посоветовала предварительно пройти короткую стажировку или пробную смену для объективной оценки собственных сил.

Российские работодатели все чаще применяют искусственный интеллект для отбора кандидатов, а соискатели, адаптирующие свои резюме под конкретные вакансии, получают приглашения на собеседование в два раза чаще. Об этом РИАМО сообщила HR-эксперт Валентина Романова. Эксперт отметила, что системы ранжируют претендентов по навыкам из описания должности, поэтому механическое добавление ключевых слов не дает результата. Специалист рекомендует использовать простую текстовую структуру документа со стандартными названиями разделов и минимальным количеством графики для повышения соответствия автоматическим системам оценки. 

Ранее юрист Вадим Виноградов объяснил, оплачивается ли обучение нового сотрудника.
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