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Психолог Масолова рассказала, как вернуться к работе после отпуска

freepik.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Возвращаться к рабочему режиму после отпуска лучше постепенно, оставив несколько дней на адаптацию и не пытаясь сразу выполнить все накопившиеся задачи, рассказала KP.RU психолог Елена Масолова.

По её словам, между поездкой и первым рабочим днём желательно оставить пару спокойных дней без насыщенной программы. Это поможет постепенно перестроиться с отдыха на привычный график.

В первый день Масолова советует не браться одновременно за все дела. Если накопилось много задач, их лучше разделить по срочности и важности и сначала заняться только теми, которые действительно требуют немедленного решения.

Спокойнее эксперт рекомендует провести и вечера первой рабочей недели, не перегружая их встречами и дополнительными активностями.

По мнению психолога, такой постепенный переход позволяет дольше сохранить эффект отдыха и снизить стресс от возвращения к привычной нагрузке.
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