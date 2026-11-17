Когнитивно-поведенческая терапия помогает выявлять ситуации, провоцирующие тягу к краже, и работать с ними, рассказала психолог, доцент Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в беседе с RT.

Она подчеркнула, что клептомания относится к расстройствам контроля импульсов. По её словам, перед кражей человек испытывает нарастающее напряжение, в момент её совершения получает кратковременную эмоциональную разрядку, после которой приходит стыд.

За таким поведением могут стоять хроническая тревога, эмоциональная пустота или непрожитая травма, отметила специалист. Одной силы воли для преодоления расстройства, по её оценке, недостаточно.

Булгакова считает, что помощь должна быть комплексной: помимо психотерапии, иногда требуется медикаментозная поддержка. Она призвала признавать проблему и обращаться к специалисту, подчеркнув, что работа с причинами расстройства помогает людям справляться с разрушительной тягой.