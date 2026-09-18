Президент ТПП БРИКС предложил создать альтернативу Telegram и WhatsApp

Самип Шастри, возглавляющий Торгово-промышленную палату БРИКС, выступил с инициативой на второй Всемирной общественной ассамблее. По его словам, государства, входящие в Ассамблею народов мира и отражающие интересы большинства населения планеты, нуждаются в собственных площадках для обмена информацией, которые могли бы заменить привычные Telegram и WhatsApp*.

Шастри подчеркнул, что сейчас существует острая потребность в создании таких коммуникационных инструментов, где участники смогут вести непрерывный диалог. Он отметил, что, несмотря на широкое распространение упомянутых зарубежных сервисов, необходимы отдельные платформы, которые позволят объединить усилия этих стран и обеспечить им независимую инфраструктуру для взаимодействия.

Кроме того, глава ТПП БРИКС предложил разработать постоянный механизм, который бы гарантировал преемственность работы между всеми Всемирными общественными ассамблеями. Он пояснил, что в рамках каждого регионального саммита можно было бы выбирать две-три инициативы, обладающие реальным международным потенциалом. Впоследствии эти проекты могли бы получить дальнейшее развитие и реализацию на последующих региональных встречах, что обеспечило бы последовательность и устойчивость общих усилий.

Вторая Всемирная общественная ассамблея проводится в Москве и продлится с 18 по 19 сентября.

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