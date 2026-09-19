Президент Румынии Дан дважды отвлек Зеленского на саммите, поправляя носки

Президент Румынии Никушор Дан решил поправить свои носки во время саммита «Карпатской восьмерки», тем самым Владимир Зеленский отвлекся от событий на сцене. Соответствующие кадры появились в Сети.

На видео запечатлено, что Никушор Дан сидит рядом с Владимиром Зеленским в первом ряду. В определенный момент румынский лидер решает подтянуть носки.

В первые секунды Владимир Зеленский не обращает на это внимания. Однако впоследствии он дважды отвлекается, чтобы проследить за действиями Никушора Дана.

Ранее в Сети появилось сгенерированное с помощью искусственного интеллекта видео «кошмарного сна Зеленского».