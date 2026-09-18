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Правительство объявило 31 декабря 2027 года нерабочим днем в России

Валерий Чирков / АиФ
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил 31 декабря 2027 года в качестве выходного дня, о чем проинформировали в российском правительстве.

В пятницу Мишустин подписал документ, касающийся переноса нерабочих дней в 2027 году.

В документе отмечается, что в следующем году 2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье. Поскольку эти даты относятся к нерабочим праздничным дням, их было решено компенсировать, перенеся на другие даты. В частности, выходной день с 2 января будет перенесён на пятницу, 5 ноября, а выходной с 3 января — на пятницу, 31 декабря.

Следовательно, 31 декабря 2027 года признано нерабочим днем.
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