Последствия диверсии на линии связи в ДФО во время выборов устранили за час

Последствия диверсии на линии связи в Хабаровском крае, произошедшей во время выборов на Дальнем Востоке, специалисты устранили менее чем за час. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, речь шла о магистральных оптоволоконных линиях связи. Благодаря оперативной работе всех задействованных служб последствия инцидента удалось быстро ликвидировать, многие избиратели даже не заметили произошедшего.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании проходят с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.