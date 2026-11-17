В разных странах мира пользователи Apple 17 ноября столкнулись с масштабным сбоем — об этом говорят данные Downdetector.

Жители России начали массово жаловаться на неполадки около 20:00. Владельцы iPhone сообщали о трудностях при активации новых устройств и входе в свои аккаунты, а также о невозможности скачать приложения — при попытке загрузить их появлялось уведомление, что соединение с сервером отсутствует.

Подобные жалобы поступали не только от жителей России, но и от пользователей из других стран мира, в том числе США, Бразилии, Греции и Латвии.