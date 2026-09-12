Полковник раскрыл, откуда ВСУ запускали дроны на Таганрог

Более 70 беспилотников уничтожили средства ПВО минувшей ночью над Таганрогом, 11 районами области и Таганрогским заливом. В результате атаки БПЛА в Таганроге начались пожары на четырёх коммерческих объектах. Повреждены здания магазинов, работали спасатели и МЧС.

В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук раскрыл координаты стартовых площадок, с которых дроны ВСУ запускались для атаки на Ростовскую область.

«В случае с Ростовской областью, Таганрогом, беспилотники запускали с территории Одессы, Николаева, вполне возможно, Херсона», — сказал он.

Ранее Матвийчук объяснил, где находятся стартовые площадки, с которых запустили беспилотники для атаки на Самарскую область и Пензу.