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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Полковник раскрыл, откуда ВСУ запускали дроны на Таганрог

Кадр из видео
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Более 70 беспилотников уничтожили средства ПВО минувшей ночью над Таганрогом, 11 районами области и Таганрогским заливом. В результате атаки БПЛА в Таганроге начались пожары на четырёх коммерческих объектах. Повреждены здания магазинов, работали спасатели и МЧС.

В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук раскрыл координаты стартовых площадок, с которых дроны ВСУ запускались для атаки на Ростовскую область.

«В случае с Ростовской областью, Таганрогом, беспилотники запускали с территории Одессы, Николаева, вполне возможно, Херсона», — сказал он.

Ранее Матвийчук объяснил, где находятся стартовые площадки, с которых запустили беспилотники для атаки на Самарскую область и Пензу.
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