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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Полковник объяснил, откуда ВСУ запускали дроны на Пензу

Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Беспилотник ВСУ уничтожен на территории Пензенской области. Как сообщил глава региона Олег Мельниченко, жертв и разрушений нет. На месте падения обломков работают специалисты служб экстренного реагирования.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл координаты пусковых площадок противника.

«Пенза территориально не так далеко от Самары. Противник использовал те же пусковые площадки, что и в Сумах, Черниговской области», - сказал он.

В ночь на 12 сентября дежурными средствами ПВО предотвращена атака беспилотников противника на 13 регионов РФ. Уничтожено 230 беспилотников самолетного типа в российском воздушном пространстве и над акваториями Азовского и Черного морей.
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