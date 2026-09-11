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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Почти половина россиян всегда знает, где находится их ребёнок

Изображение сгенерировано Gemini
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

О своих передвижениях и окружении родителям всегда рассказывают дети 44% опрошенных россиян, следует из результатов опроса KP.RU.

Ещё 34% респондентов отметили, что их дети-подростки делятся такой информацией лишь иногда. Родители при этом считают подобную скрытность естественной и связывают её с потребностью подростков в личном пространстве.

О том, что практически ничего не знают о друзьях, увлечениях и времяпрепровождении своих детей, сообщили 16% участников опроса. В таких семьях контроль зачастую ограничивается договорённостью о времени возвращения домой.

Также сообщается, что оставшиеся 6% респондентов выбрали вариант ответа «другое».
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