Почти половина россиян всегда знает, где находится их ребёнок

О своих передвижениях и окружении родителям всегда рассказывают дети 44% опрошенных россиян, следует из результатов опроса KP.RU.

Ещё 34% респондентов отметили, что их дети-подростки делятся такой информацией лишь иногда. Родители при этом считают подобную скрытность естественной и связывают её с потребностью подростков в личном пространстве.

О том, что практически ничего не знают о друзьях, увлечениях и времяпрепровождении своих детей, сообщили 16% участников опроса. В таких семьях контроль зачастую ограничивается договорённостью о времени возвращения домой.

Также сообщается, что оставшиеся 6% респондентов выбрали вариант ответа «другое».