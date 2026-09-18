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Пережившая инсульт женщина заявила о встрече с умершим 16 лет назад отцом

Flickr.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Американка Вания Вальтриани рассказала о встрече с умершим отцом и Иисусом, которую, по её словам, пережила во время комы после инсульта. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на издание Mirror. 

В 2014 году жительница штата Юта перенесла инсульт с кровоизлиянием в мозг и провела три дня в коме. Как рассказала женщина, в этот период она видела себя со стороны, а затем оказалась в другом измерении, где встретилась с отцом, умершим за 16 лет до этого.

По словам Вальтриани, отец выглядел молодым и был окружён светом. Женщина утверждает, что он сообщил ей, что смерть не является окончанием существования.

«Он раскрыл мне объятия и сказал прогуляться с ним. Все, что я могла чувствовать, — это глубокое чувство любви», — вспоминает Вальтриани. 

Перед возвращением в тело, как рассказала американка, она увидела мужчину с тёмными глазами, который общался с ней мысленно и упомянул её мужа и сына. Вальтриани считает, что это был Иисус.

После пробуждения женщина столкнулась с последствиями инсульта и заново учила португальский язык. Она заявила, что этот опыт изменил её отношение к жизни и близким.
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