Жительница Нового Уренгоя родила мальчика на борту самолета

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа родила ребенка прямо на борту пассажирского самолета во время возвращения из отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

По имеющимся данным, 30-летняя пассажирка почувствовала начало родовой деятельности в воздухе. Экипаж воздушного судна оперативно оказал ей необходимую первую помощь и заранее предупредил аэропорт прибытия о чрезвычайной ситуации.

К моменту посадки на земле пациентку уже ожидали медицинские работники и бригада скорой помощи, однако было принято решение ее не перемещать и провести роды непосредственно в салоне воздушного судна.

Как уточнили в региональном правительстве, на свет появился мальчик, который стал для матери третьим ребенком.

Ранее похожий случай произошел в США, когда женщина родила ребенка на борту авиарейса за 30 минут до посадки.