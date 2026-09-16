В мире без конечности. Протезист поставил на ноги полсотни бойцов СВО

«Он мог умереть, но выжил. Раненый боец 11 суток полз к своим по морозу. Не сдался, дополз, но обмороженные руки и ноги пришлось ампутировать. Когда первый раз примеряли протезы, он улыбался и говорил, что теперь заживёт, как раньше».

В силу возраста я всегда с некоторым предубеждением относился к молодому поколению, считая, что «мы в их годы были о-го-го», а нынешняя молодёжь до нашего уровня недотягивает. Но знакомство с москвичом Сергеем Апариным кардинально изменило моё отношение к поколению «зэт». Сергею всего 20 лет, но он смог поставить на ноги уже более полусотни парней-фронтовиков, по сути, вернув их к нормальной жизни: он мастер, который создаёт протезы для участников СВО. Я не оговорился — именно создаёт, а не изготавливает. По его словам, «свои» протезы он узнает среди сотен других.

Протезист Сергей Апарин. Фото: АиФ/ Дмитрий Невзоров

Нога — как расписная китайская ваза

Кстати, историю о раненом бойце, выбиравшемся зимой к своим, рассказал мне Сергей — он делал этому парню протезы. Имени героя не помнит, но говорит, что в памяти навсегда сохранилась его улыбка. «Одних его история может повергнуть в ужас, но кого-то научит бороться за жизнь, несмотря ни на что. Лично меня она утвердила в мысли: если могу помочь людям „зажить, как раньше“, то должен это делать, — объяснил мне Сергей. — Знаете, что этот парень тогда сказал? Непоправима только смерть, а остальное переживём».

С Сергеем мы познакомились, можно сказать, заочно. Я договорился встретиться со штурмовиком, потерявшим в бою ногу. На встречу пришёл молодой мужчина в шортах-«бермудах» на двух совершенно нормальных с виду ногах. Только одна из них была покрыта замысловатыми татуировками с восточными мотивами и китайскими драконами. Это и был протез — изделие Сергея Апарина.

Фото: АиФ/ Дмитрий Невзоров

Созвонились, договорились встретиться в редакции. Мне повезло: Сергей сейчас проходит срочную службу, и так случилось, что именно на эти выходные ему дали увольнительную домой. В кабинете он выложил на стол инструменты, заготовки для протезов и большую зелёную руку, словно открученную от робота. «Это второй прототип протеза руки. Первый я сделал ещё в детстве, а третий сейчас разрабатываю», — объяснил парень.

Про украшение протезов «картинками» Апарин говорит так: это вообще нетрудно делать, главное, чтобы ребятам нравилось. «Иногда они мне свои варианты рисунков предлагают. Я, конечно, делаю. Им-то их носить, а значит, должно нравиться».

Слушаю рассуждения Сергея о протезах — какие они бывают, что надо сделать, чтобы они были более функциональными и удобными, — и ловлю себя на мысли, что разговариваю не с двадцатилетним парнем, а со взрослым мужчиной, матёрым спецом-протезистом. По большому счёту, так оно и есть — если учесть, что первый прототип протеза руки он сделал ещё в... шесть лет.

Фото: АиФ/ Дмитрий Невзоров

«Моя «зелёная рука»

Сергей порылся в телефоне и нашёл видео 14-летней давности, на котором он показывает родителям своё первое изобретение — руку из картона, пальцы которой двигаются за счёт специальных тяг из ниток. «Можно сказать, это был первый прототип, а второй я сделал уже на третьем курсе в колледже, лет в 17. Я учился на робототехнике, а у нас ещё был факультет протезирования. И я стал ходить к преподавателям, интересоваться, что с помощью протезов человек должен уметь делать. Около месяца готовился теоретически, углублялся в тему. А потом дома, после учёбы, собирал свою „зелёную руку“. Начинал с пальца, фалангу за фалангой. Сделал кисть, сделал предплечье, поставил механизм, написал программу. Заработало!»

Сергей открутил маленькие болтики на зелёной ладони, снял крышку и, указывая остриём отвёртки, с увлечением стал рассказывать про тяги и про то, что «тут на каждый палец стоит по моторчику, а в большом сразу два». Потом подключил руку к питанию, и рука ожила, сжав и разжав пальцы. «Вот только человеку её поставить нельзя, — с грустью добавил изобретатель. — Хоть у модели и пять пальцев, но сами видите — не очень-то она на руку человека похожа, в ней всё-таки больше от робота». Зато, по словам Сергея, именно это изделие открыло перед ним новые перспективы.

Фото: АиФ/ Дмитрий Невзоров

«Я ходил со своей «зелёной рукой» по разным выставкам, показывал, рассказывал, что сам изобрёл. Чаще от меня отмахивались, кто-то слушал, просто чтобы не обидеть мальчишку-изобретателя. Но я был настырный, и однажды моим изобретением заинтересовались. Если честно, к этому времени я сам уже чувствовал, что до конца не понимаю, как протез руки должен функционировать, какие команды выполнять. Уметь сжимать и разжимать пальцы — по нынешним временам этого мало. Поэтому, когда предложили постажироваться у опытных протезистов-практиков, сразу же согласился. В колледже пошли навстречу, создали специальный график обучения. Я к тому времени уже на двух факультетах учился: «робототехника» и «протезирование».

Два года до армии Сергей работал и учился в сумасшедшем графике. При этом успел окончить колледж по двум специальностям и поступить в два университета: инженерный и медицинский. «Вставал в 6 утра, два часа добирался на работу. Заканчивал в 18.00, но если надо было, всегда задерживался. Вечером успевал ещё в спортзал сходить, но часов в 12 ночи вырубался мгновенно».

Фото: АиФ/ Дмитрий Невзоров

Разговаривая с опытными протезистами, он узнал, что даже самые крутые искусственные конечности могут выполнять максимум 30%, а то и меньше от того, что делает человек обычной рукой. «И у меня появилась мечта этот процент нарастить. Создать самый лучший протез руки в мире. Правда, пока поручили заниматься ногами».

«Протез — не ботинок»

На вопрос, что для него было самым сложным, когда он стал работать с ранеными участниками СВО, Сергей ответил лаконично: «Слушать». Почти каждый рассказывал ему, как воевал, как получил травму, о чём мечтает... Но что радовало Сергея — в его практике не оказалось ни одного бойца, который был бы психологически раздавлен потерей конечности. «Все, как только получали первые протезы, хотели идти, бежать, танцевать. Их можно понять, они полгода пролежали в постели или скакали на костылях, а тут „новая“ нога! Я им не мешаю, просто призываю быть осторожнее. К протезам ведь надо привыкать, учиться на них двигаться. К тому же протез — не ботинок, его несколько раз приходится подгонять. Если человеку неудобно, мы вместе разбираемся, в чём причина. Корректирую протез, пока человек не скажет, что ему комфортно: нигде не трёт и не давит. Многие ребята после выписки мне звонят, даже видео присылают, где на моих протезах танцуют или катаются на велосипедах».

Фото: АиФ/ Дмитрий Невзоров

На прощание Сергей признался: иногда ему снится, что у него самого вместо ноги протез. «В такие мгновения я чувствую то, что чувствуют люди, потерявшие ногу. Но мне не страшно, наоборот, я начинаю думать, что можно сделать, чтобы протез работал как настоящая нога».