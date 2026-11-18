Размер материнского капитала в России в следующем, 2027, году впервые превысит 1 миллион рублей, сообщил Минтруд.

Там пояснили, что каждый год проводится индексация маткапитала (с 1 февраля) по уровню фактической инфляции за прошедший год. По прогнозам, на конец текущего года уровень инфляции в России составит 6,8%. Поэтому с февраля следующего года размер маткапитала будет составлять более 1 028 700 рублей на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца, и более 778 500 рублей на первого ребенка.

«Прирост составит 65,5 тысячи и 49,6 тысячи рублей соответственно. Кроме того, до 30,4 тысячи рублей вырастет единовременное пособие при рождении ребенка», — отметили в министерстве.

Там уточнили, что глава ведомства Антон Котяков обсудил главные проекты социально-трудовой сферы с членами профильного комитета Госдумы.