МВД разъяснило, нужно ли менять паспорт, если изменилась личная подпись

Россиянам не нужно оформлять новый паспорт гражданина РФ в случае изменения личной подписи, отметили в МВД России.

«Если гражданин решил изменить подпись или ее изменения произошли естественным путем, то новый паспорт оформлять не нужно», — проинформировало ведомство в комментарии для РИА Новости.

В министерстве добавили, что если у россиянина нет возможности поставить подпись в паспорте в связи с физической неспособностью, то в документе ставится прочерк.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказывал о правилах смены личной подписи.