Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
342

Актера Владислава Шкляева-Корсунского внесли в базу «Миротворца»

kino-teatr.ru
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Российского актера Владислава Шкляева-Корсунского внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.

На сайте актера обвиняют в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, сознательном нарушении государственной границы страны, а также в «препятствовании деятельности ВСУ».

Шкляев-Корсунский исполнял роли в российских сериалах «След», «Глухарь», «Пятницкий», «Эпидемия», «Триггер» и других проектах.

Сайт «Миротворец» известен публикациями, в которых обнародует персональные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, объявляя их «изменниками родины». Ранее ресурс также неоднократно размещал личные данные несовершеннолетних.

В базу «Миротворца» внесены сведения о ряде российских деятелей культуры, а также гражданах других стран.

Ранее «Миротворец» добавил в свою базу данных певицу Викторию Лысюк, известную под сценическим именем Мэйби Бэйби.

* Признан террористическим и запрещен в России.
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоЛюдисайт Миротворецроссийское киноВладислав Шкляев-КорсунскийкультураУкраинаактеры
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть