Актера Владислава Шкляева-Корсунского внесли в базу «Миротворца»

Российского актера Владислава Шкляева-Корсунского внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.

На сайте актера обвиняют в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, сознательном нарушении государственной границы страны, а также в «препятствовании деятельности ВСУ».

Шкляев-Корсунский исполнял роли в российских сериалах «След», «Глухарь», «Пятницкий», «Эпидемия», «Триггер» и других проектах.

Сайт «Миротворец» известен публикациями, в которых обнародует персональные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, объявляя их «изменниками родины». Ранее ресурс также неоднократно размещал личные данные несовершеннолетних.

В базу «Миротворца» внесены сведения о ряде российских деятелей культуры, а также гражданах других стран.

Ранее «Миротворец» добавил в свою базу данных певицу Викторию Лысюк, известную под сценическим именем Мэйби Бэйби.

* Признан террористическим и запрещен в России.