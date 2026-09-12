«Погибнут многие». Провидец предрек «беду с Севера» на осень 2026 года

Бразильский мистик и ясновидящий Атос Саломе за последние годы приобрел славу «живого Нострадамуса». 39-летний уроженец Латинской Америки, по его собственным словам, открыл в себе дар предвидения в возрасте 12 лет и с тех пор делает предсказания, которые часто исполняются.

Символы во сне

Сам Саломе описывает свой метод, как сочетание символического анализа, наблюдения за долгосрочными циклами и Каббалы. «Я ищу циклы, синхронии и элементы, которые, по моему опыту, часто предшествуют крупным событиям. Затем эти впечатления сопоставляются с реальными событиями, и я делюсь публичным выводом», - говорит он.

Он сообщал и о более интуитивной части процесса: первые видения начали приходить к нему во снах в 12 лет, он видел символы на неизвестном языке, которые трактовал, как образы будущих происшествий. Свои способности он связывает с корнями по материнской линии — по легенде, его прадед был колдуном и передал ему дар. При этом сам Саломе неоднократно подчеркивал: «Ни один метод не безошибочен. Предсказания — это всего лишь по интерпретации, а не истины в последней инстанции». Провидец предрек новую войну осенью 2026: какие 5 государств замешаны? Подробнее

Смерть вырывается изо льда

Самое пугающее предсказание Саломе на осень 2026 года касается «беды, которая идет с Севера». Он предупреждает, что в арктической зоне есть вероятность прямых столкновений нескольких крупных игроков.

«Быстро тающий полярный лед обнажает ценные запасы и важнейшие маршруты, превращая замерзшую северную границу в опасное поле битвы. Силы уже сближаются», - отмечает он. По его мнению, это будет «война машин», что гораздо более опасно, чем борьба на поле боя. Следствием могут быть и сильнейшие кибератаки, целью которых станет банковская и медицинская инфраструктура.

Он также предрекал потенциально опасный вирус, который может вырваться из арктических ледников и охватить мир быстрее, чем все предыдущие пандемии. Он допускает и то, что инфекция будет «доработана» в лаборатории и станет распространяться через воздух, воздействовать на дыхательную и репродуктивную системы, а также вызывать инсульты и инфаркты. Это может закончиться массовыми жертвами. Программисты, солдаты и пророки. Откуда берутся путешественники во времени? Подробнее

Победа «огненных цветов»

Еще в 2021 году Атос Саломе предсказал смерть королевы Елизаветы II, сопровождающуюся «падением короны» и «двумя неделями мирового траура».

Своим первым подтвержденным на 2026 год прогнозом Саломе назвал эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Еще в конце прошлого года он предрек достижение критической напряженности между Израилем и Ираном во втором квартале 2026 года на фоне иранской программы обогащения урана. И действительно, конфликт перерос в прямое военное столкновение.

А вот второе, более мирное сбывшееся предсказание касалось уже не военных действий, а спорта. Саломе утверждал, что победителем чемпионата мира по футболу 2026 года станет команда в «огненных цветах» — и, как мы знаем, в финале Испания обыграла Аргентину. Критики, однако, отмечают, что под это описание подходили как минимум семь команд-участниц, включая Португалию, Францию, Нидерланды, Марокко, Аргентину и Великобританию, так что пророчество это весьма расплывчатое, и, тем не менее, что-то в нем все же есть. Да и сам Саломе настаивает, что именно Испания была его главным фаворитом на ЧМ-2026.