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Patriot летят на Украину: Киев надеется выстоять, РФ наступает

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Sebastian Gollnow / www.globallookpress.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Киеву могут передать десять ракет для систем Patriot, но они не помогут ВСУ отражать российские удары по военным целям. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

США дали предварительное согласие Германии на передачу Украине десяти ракет для комплексов Patriot, сообщили в Госдепе. При этом Зеленский заявлял, что Украине необходимо получать 100–120 ракет-перехватчиков для Patriot ежемесячно в зимний период. 

«Ну получат они десяток старых ракет для Patriot. Это ни о чем, их ни на что не хватит. Но вполне вероятно, Украина будет добиваться поставок и более современных боеприпасов... Зеленский не зря собирал "Карпатскую восьмерку". Крутится, вертится, чтобы получить оружие», — отметил Дандыкин.

Западные СМИ также подтверждали, что ВСУ не могут отражать удары из-за истощения противоракетных систем.

Также эксперт рассказал, что Вооруженные силы Украины, несмотря на невозможность отражать ракетные удары ВС РФ, на левом берегу Днепра пытаются соорудить оборону.

«По некоторым данным, ВСУ начинают сооружать оборону на левой стороне Днепра. Как немцы в 1943-м сооружали "Восточный вал"», — уточнил он.

«Восточный вал» (также «Линия Пантера — Вотан») — стратегический оборонительный рубеж германских войск, частично возведённый вермахтом осенью 1943 года на Восточном фронте во время Великой Отечественной войны. Однако в результате советские войска взломали «вал» и создали на правом берегу Днепра два важных стратегических плацдарма, которые создавали благоприятные условия для освобождения Белоруссии и Правобережной Украины.
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