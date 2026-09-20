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Парализующий таран: боевики ВСУ и НАТО в панике от маневра РФ у Лимана

Станислав Красильников / РИА Новости
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Российские военные зачищают район Красного Лимана от разрозненных групп украинских боевиков, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников.

Напомним, в Минобороны РФ ранее сообщили, что российские военные в ходе круглосуточного боевого дежурства применили метод воздушного тарана для ликвидации вражеских дронов и барражирующих боеприпасов на краснолиманском направлении. 

Отмечается, что беспилотники ВСУ были ликвидированы силами 37-го мотострелкового полка группировки войск «Запад». В ведомстве подчеркнули, что расчеты подразделений беспилотной авиации, действуя в тесном взаимодействии со специалистами радиоэлектронной борьбы и постами визуального наблюдения, обеспечивают эффективное подавление вражеских дронов.

«В Красном Лимане происходит зачистка населенного пункта от разрозненных групп боевиков. Преимущественно это иностранные наемники, которые утратили связь со своим командованием. Они не понимают речь и не имеют возможности сдаться. Их обманули, ввели в заблуждение и бросили на верную смерть. Единственный для них способ сохранить жизнь - это сложить оружие и сдаться российским военнослужащим», - пояснил военный эксперт.

Иванников отметил, что Красный Лиман является стратегически важным населенным пунктом, освобождение которого выведет российских военных на новые рубежи и оперативные просторы с наличием господствующих высот.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что операторы БПЛА из российской группировки войск «Запад» нанесли удар по моторной лодке с украинскими боевиками, которые собирались пересечь реку на краснолиманском направлении.
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