Паника в Киеве: новая ракета РФ обходит ПВО и взрывает базы изнутри

На Украине началась паника из-за появления у России нового боеприпаса «Дань-Т», в Киеве опасаются, что РФ может значительно нарастить производство этих дешевых крылатых ракет. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, в чем опасность этих боеприпасов для ВСУ.

Ранее военные каналы писали, что около полуночи был нанесен ракетный удар с применением «Дань-Т» по целям в Кировограде и по целям в районе Решетиловки Полтавской области, а также в Днепропетровской области.

«"Дань-Т" применяют по различным целям, при этом они относительно дешевые, гораздо дешевле, чем обычные крылатые ракеты, что делает их перспективным средством боевых действий наряду с ракетами и "Бандеролями"», — отметил Кнутов.

Он добавил, что «Дань-Т» способна нанести противнику существенный урон, более того, она неуязвима для ПВО.

«Технологическим фундаментом для "Дань-Т" послужили воздушные реактивные мишени семейства "Дань", которые изображают крылатую ракету. Хотя внешне они сильно отличаются, но некие элементы из предыдущей разработки были использованы при создании ракеты-дрона "Дань-Т"», — подытожил эксперт.