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Овчинский: на пр-те Буденного строят дом для проекта «Московские кварталы»

Владислав Овчинский. Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

На востоке Москвы, в районе Соколиная Гора, продолжают строить 24-этажный новый дом по проекту «Московские кварталы». Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, новостройка находится на проспекте Буденного, з/у 49.

«Сейчас на объекте завершаются монолитные работы на уровне второго этажа. В доме оборудуют 253 квартиры общей площадью более 13,2 тысячи квадратных метров. Экстерьер здания выполнят в стиле неоклассицизма с учетом сложившейся застройки района. Фасад графитового цвета дополнят ряды эркеров, выходящие на проспект Буденного, а также карнизы и другие архитектурные элементы», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.

На первом этаже нового ЖК будут предусмотрены колясочная для хранения детских колясок и спортивного инвентаря, а также комната для консьержа. По словам Овчинского, здесь также будут созданы помещения для различных социально-бытовых объектов, таких как досуговые секции, магазины, аптеки, кофейни и другие востребованные сервисы.

Во дворе ЖК проведут комплексное благоустройство и озеленение. Там появятся детская и спортивная площадки, а также зона для спокойного отдыха. Все площадки будут покрыты безопасным резиновым покрытием.

Новостройка расположена в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. В непосредственной близости находятся школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные залы и остановки общественного транспорта. В шаговой доступности также расположен Измайловский парк, являющийся частью одной из крупнейших природных зон Москвы.

Рядом с домом находятся станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) «Шоссе Энтузиастов», а также станция «Сортировочная» третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Для автомобилистов предусмотрен удобный выезд на шоссе Энтузиастов.

Квартиры в доме на проспекте Буденного (з/у 49) можно приобрести на сайте москварталы.рф. Там же можно ознакомиться с другими предложениями от городского застройщика.

Проект «Московские кварталы» был запущен в конце мая прошлого года. Он предлагает комфортные квартиры в современных жилых комплексах, возводимых одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры.

Застройщиком проекта выступает Фонд реновации, который является лидером по объему ввода жилья в России. Город полностью контролирует все этапы проекта, начиная с планировки территории и проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию и передачей под заселение.

Приобретение квартир в домах от «Московских кварталов» на этапе строительства осуществляется по договору долевого участия, а в уже сданных домах – по договору купли-продажи. Для покупателей действует программа льготного ипотечного кредитования при поддержке государства – семейная ипотека.
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Обществостроительство в МосквеВАОВладислав ОвчинскийМосковские кварталы
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