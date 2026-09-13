Ослепили НАТО: в Одессе уничтожили важнейший груз ВСУ

Российские военные в ночь на 12 сентября нанесли удар по стратегически важному для ВСУ объекту транспортной инфраструктуры в Одесской области. По данным Минобороны, через этот терминал проходило поступающее из-за рубежа оружие и боеприпасы. Кроме того, целями ударов стали также объекты портовой инфраструктуры, задействованные в разгрузке и хранении военных грузов.

В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл, какие потери понесли ВСУ в результате ночной атаки.

«В Одесской области были не только уничтожены стратегические запасы ВСУ в виде горюче-смазочных материалов и продукции двойного назначения, также был нанесён удар по “глазам” НАТО. Были уничтожены радары большой дальности Thales и Leonardo, которые передали на Украину итальянские партнеры НАТО. В результате одесская группировка ослепла и не способна отражать российские атаки», — рассказал он.

Военный эксперт уточнил, что удар российских военных по натовским комплексам стал также ударом по репутации производителей этого вооружения.

«Хвалёное вооружение НАТО и Италии потерпело полное поражение, проявило несостоятельность. Сейчас продавать эту военную технику на мировых рынках будет крайне проблемно, так как комплексы Thales и Leonardo вряд ли кому-то уже понадобятся после того, как всё мировое военное сообщество наблюдало, как их уничтожали российские Вооружённые силы», — раскрыл собеседник издания последствия ударов российских военных.

Также в Минобороны сообщили, что в порту «Черноморск» нанесены удары по двум сухогрузам, доставившим вооружение и военную технику для ВСУ.