Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
136

Онищенко объяснил, почему домашние задания нужно упорядочить

freepik.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Домашние задания помогают школьникам закреплять пройденный материал, поэтому полностью отказываться от них не следует, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом пишет KP.RU.

По его словам, одного урока недостаточно для полноценного освоения материала, а самостоятельная работа дома помогает лучше запоминать информацию и отрабатывать навыки.

При этом нагрузку необходимо регулировать, чтобы школьники не проводили за учебниками всё свободное время. Онищенко напомнил, что существуют требования к учебной нагрузке, продолжительности занятий и распределению работы в течение недели.

Признаками переутомления ребёнка могут быть рассеянность, раздражительность, неспособность сосредоточиться или долго оставаться на месте. В таких случаях родителям стоит обратить внимание на режим школьника.

Особенно важными для здоровья детей Онищенко назвал полноценный сон, питание и физическую активность. Первоклассникам, по его словам, отсутствие домашних заданий позволяет постепенно привыкнуть к школьному режиму.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоРАНГеннадий Онищенкошколадомашние заданияучеба
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть