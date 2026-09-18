Онищенко объяснил, почему домашние задания нужно упорядочить

Домашние задания помогают школьникам закреплять пройденный материал, поэтому полностью отказываться от них не следует, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом пишет KP.RU.

По его словам, одного урока недостаточно для полноценного освоения материала, а самостоятельная работа дома помогает лучше запоминать информацию и отрабатывать навыки.

При этом нагрузку необходимо регулировать, чтобы школьники не проводили за учебниками всё свободное время. Онищенко напомнил, что существуют требования к учебной нагрузке, продолжительности занятий и распределению работы в течение недели.

Признаками переутомления ребёнка могут быть рассеянность, раздражительность, неспособность сосредоточиться или долго оставаться на месте. В таких случаях родителям стоит обратить внимание на режим школьника.

Особенно важными для здоровья детей Онищенко назвал полноценный сон, питание и физическую активность. Первоклассникам, по его словам, отсутствие домашних заданий позволяет постепенно привыкнуть к школьному режиму.